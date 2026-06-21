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Впервые в Британии: король Карл III отчитается о своих доходах

15:06 390

Король Великобритании Карл III впервые опубликует свою финансовую отчетность, в том числе сведения о доходах и налогах. Данные будут опубликованы вместе с ежегодной финансовой отчетностью королевского двора, ожидаемой в ближайшие дни, передает Reuters.

Король по закону не обязан платить подоходный налог, налог на прирост капитала или налог на наследство с имущества, полученного от королевы Елизаветы II. Однако Карл III добровольно согласился выплачивать некоторые налоги, в том числе при продаже личных активов.

Королевская администрация пояснила, что раскрытие информации связано со стремлением повысить прозрачность финансовых операций и расширить понимание обществом принципов отчетности дворца. Ранее Карл III публиковал сведения о налогах, когда занимал титул принца Уэльского, и намерен продолжать эту практику после вступления на престол.

Помимо средств, выделяемых государством на выполнение официальных обязанностей, король получает личный доход от земельных владений, частной недвижимости и инвестиций.

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