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Якорь, труба и пляж: откуда нефть в Дюбенди?

наши проблемы
Сабина Джафарова, автор haqqin.az
16:03 230

Двое суток пользователи соцсетей активно делятся одними и теми же кадрами: темная пленка у самого берега Дюбенди, маслянистые разводы, черные потеки там, где в эти июньские дни принято стелить полотенце и заходить в воду. 19 июня в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о скоплении нефтяных остатков на береговой линии Дюбенди. К побережью оперативно стянули личный состав и технику Войск гражданской обороны и Каспийской бассейновой аварийно-спасательной службы; спасатели начали собирать загрязненные остатки и вывозить их с территории.

Двое суток пользователи соцсетей активно делятся кадрами: темная пленка у самого берега Дюбенди, маслянистые разводы, черные потеки...

Сегодня данную информацию прокомментировали в Производственном объединении «Азнефть»: «19 июня в профильные службы центрального аппарата ПО «Азнефть» поступила информация об обнаружении следов нефтяного загрязнения в районе пляжа Дюбенди. В ходе первичного осмотра, проведенного с привлечением судов и вертолета в акватории между островом Пираллахи и Дюбенди, было выявлено нефтяное пятно. Поскольку на начальном этапе визуально определить точку активного выхода нефти не представлялось возможным, рассматривалось несколько вариантов потенциальных источников загрязнения. В результате проведенной контрольно-диагностической проверки было установлено, что источником загрязнения является один из подводных нефтепроводов, принадлежащих ПО «Азнефть». Сразу после определения места утечки транспортировка нефти по данному подводному трубопроводу была остановлена. Для управления инцидентом со стороны ПО «Азнефть» создан оперативный штаб, ситуация взята под контроль.

В результате диагностических мероприятий, проведенных водолазной службой ПО «Азнефть», на подводном нефтепроводе были обнаружены повреждения механического характера. По предварительной оценке, данные повреждения возникли в результате контакта с внешним предметом — предположительно, с якорем.

Немедленно после обнаружения повреждения были начаты ремонтно-восстановительные работы. До завершения этих работ поврежденный трубопровод выведен из эксплуатации, что исключает продолжение утечки нефти в море. Работы по ликвидации последствий инцидента, включая очистку морской акватории и прибрежных территорий, осуществляются Министерством по чрезвычайным ситуациям и ПО «Азнефть» в условиях тесной координации».

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