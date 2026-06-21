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Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты
Новость дня
Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты

Зеленский решит, поехать ли на конференцию по Украине в Польшу

16:19 676

Президент Украины Владимир Зеленский пока не решил, примет ли участие в конференции по восстановлению Украины, которая состоится в польском Гданьске 25-26 июня. По сообщению РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона.

Глава МИД Украины сказал, что в понедельник, 22 июня, Зеленскому будет представлен доклад о готовности к конференции по вопросам восстановления Украины, последствиях тех или иных решений и условиях ее проведения. «По итогам этого президент примет решение об участии», - отметил Сибига.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул, что, несмотря на кризис в отношениях, будет ждать президента Украины Владимира Зеленского в Гданьске на Международной конференции по восстановлению Украины.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши - ордена Белого Орла. Причиной кризиса в отношениях Польши и Украины послужил указ Владимира Зеленского о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» ССО имени «Героев Украинской повстанческой армии (УПА)». В Польше это решение вызвало официальный протест МИД и возмущения среди политиков.

Глава МИД Украины Андрей Сибига на фоне таких шагов властей Польши отказался от государственной награды Польши - Командорского креста со звездой ордена «За заслуги перед Польшей», которую он получил в октябре 2022 года. Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов также заявил, что отказывается от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей», которым его в прошлом году наградил президент Польши. Кроме того, посол Украины в Польше Василий Боднар заявил о намерении вернуть полученный ранее Кавалерский крест ордена «За заслуги перед Республикой Польша». От своих польских наград также отказались бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

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