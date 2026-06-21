USD 1.7000
EUR 1.9428
RUB 2.3188
Подписаться на уведомления
Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты
Новость дня
Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты

Блокада снята: первое судно в иранском порту

16:34 412

Первый контейнеровоз с импортными товарами пришвартовался в иранском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас после снятия морской блокады, введенной Соединенными Штатами. Об этом сообщает иранское государственное телевидение IRIB.

По данным агентства, судно вместимостью 6,5 тыс. контейнеров пришвартовалось в порту в 03:00 по местному времени (03:30 по Баку) в воскресенье, 21 июня.

Контейнеровоз разгрузит 2,9 тыс. контейнеров и до конца недели загрузит более 3,1 тыс. контейнеров с экспортными товарами.

«Остановите свои прокси»: Трамп грозит Ирану «очень сильным ударом»
«Остановите свои прокси»: Трамп грозит Ирану «очень сильным ударом»
17:54 15
Прямые переговоры Ирана и США: Вэнс заявил о прогрессе
Прямые переговоры Ирана и США: Вэнс заявил о прогрессе видео; обновлено 17:37
17:37 4845
Условия для открытия Ормуза
Условия для открытия Ормуза обновлено 17:10
17:10 2098
Остров Свободы между коммунизмом, НЭПом и гневом Трампа
Остров Свободы между коммунизмом, НЭПом и гневом Трампа Темпест и Магда комментируют для haqqin.az
20 июня 2026, 20:00 2153
Зеленский заявил: Более четырех тысяч ударов по Украине
Зеленский заявил: Более четырех тысяч ударов по Украине обновлено 15:20
15:20 4798
Атака на Крым: нет топлива. Зеленский об ударах по «объектам по обе стороны Крымского моста»
Атака на Крым: нет топлива. Зеленский об ударах по «объектам по обе стороны Крымского моста» обновлено 14:24
14:24 8532
В Кремле «ждут победы»
В Кремле «ждут победы»
14:42 2833
«Сейчас даже друзья боятся давать мне интервью»
«Сейчас даже друзья боятся давать мне интервью» Михаил Таратута в гостях у Haqqin.az
12:22 3864
Делегация Иордании у Ильхама Алиева
Делегация Иордании у Ильхама Алиева фото; новость дополнена 13:37
13:37 1447
Пезешкиан: Все пункты соглашения с США выгодны иранскому народу
Пезешкиан: Все пункты соглашения с США выгодны иранскому народу
13:14 1116
Боевые роботы на российско-украинском фронте
Боевые роботы на российско-украинском фронте Business Insider
11:45 3287

ЭТО ВАЖНО

«Остановите свои прокси»: Трамп грозит Ирану «очень сильным ударом»
«Остановите свои прокси»: Трамп грозит Ирану «очень сильным ударом»
17:54 15
Прямые переговоры Ирана и США: Вэнс заявил о прогрессе
Прямые переговоры Ирана и США: Вэнс заявил о прогрессе видео; обновлено 17:37
17:37 4845
Условия для открытия Ормуза
Условия для открытия Ормуза обновлено 17:10
17:10 2098
Остров Свободы между коммунизмом, НЭПом и гневом Трампа
Остров Свободы между коммунизмом, НЭПом и гневом Трампа Темпест и Магда комментируют для haqqin.az
20 июня 2026, 20:00 2153
Зеленский заявил: Более четырех тысяч ударов по Украине
Зеленский заявил: Более четырех тысяч ударов по Украине обновлено 15:20
15:20 4798
Атака на Крым: нет топлива. Зеленский об ударах по «объектам по обе стороны Крымского моста»
Атака на Крым: нет топлива. Зеленский об ударах по «объектам по обе стороны Крымского моста» обновлено 14:24
14:24 8532
В Кремле «ждут победы»
В Кремле «ждут победы»
14:42 2833
«Сейчас даже друзья боятся давать мне интервью»
«Сейчас даже друзья боятся давать мне интервью» Михаил Таратута в гостях у Haqqin.az
12:22 3864
Делегация Иордании у Ильхама Алиева
Делегация Иордании у Ильхама Алиева фото; новость дополнена 13:37
13:37 1447
Пезешкиан: Все пункты соглашения с США выгодны иранскому народу
Пезешкиан: Все пункты соглашения с США выгодны иранскому народу
13:14 1116
Боевые роботы на российско-украинском фронте
Боевые роботы на российско-украинском фронте Business Insider
11:45 3287
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться