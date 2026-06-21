Блокада снята: первое судно в иранском порту

Первый контейнеровоз с импортными товарами пришвартовался в иранском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас после снятия морской блокады, введенной Соединенными Штатами. Об этом сообщает иранское государственное телевидение IRIB.

По данным агентства, судно вместимостью 6,5 тыс. контейнеров пришвартовалось в порту в 03:00 по местному времени (03:30 по Баку) в воскресенье, 21 июня.

Контейнеровоз разгрузит 2,9 тыс. контейнеров и до конца недели загрузит более 3,1 тыс. контейнеров с экспортными товарами.