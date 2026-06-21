Тегеран наступил на армянские грабли…

Когда официальный представитель администрации президента Ирана, а в недавнем прошлом посол исламской республики в Баку Аббас Мусави вдруг забеспокоился о западных компаниях у иранской границы, в Тегеране, похоже, и не заметили, до чего поздно пришло это беспокойство. «Несмотря на то что у нас очень хорошие отношения с Республикой Армения, ее предупредили, что американские компании не должны приходить к нашим границам», — заявил Мусави, добавив, что неизвестно, военные эти компании или гражданские, а потому Тегеран проявляет «особую чуткость». Присутствие внешних сил в приграничных и транспортных зонах он прямо назвал угрозой национальной безопасности Ирана. Бывший государственный советник, политолог Габиль Гусейнли в комментарии для AzPolitika заметил по этому поводу, что в реакции Мусави нет ничего удивительного: это очередной ответ на классическое политическое поведение Армении, которая веками исполняла в регионе роль деструктивного троянского коня. Спорить тут не с чем. Гусейнли напомнил, что обеспокоенность Мусави в связи с Арменией небезосновательна: «Достаточно вспомнить трагические события Первой мировой войны. Армянское население, официально именовавшееся в Османской империи «миллети-садик» (преданная нация), в самый критический для государства момент нанесло туркам удар в спину. В 2020 году история вновь продемонстрировала слабость способности армянской государственности принимать самостоятельные решения». И вот теперь, по его словам, Ереван повторил свою классическую измену, но на этот раз жертвой стала Исламская Республика Иран, соседнее государство, оказывавшее Армении широкую политическую и экономическую поддержку.

Запоздалое прозрение Обеспокоенность Баку по поводу так называемых европейских наблюдателей в Армении была обозначена еще в 2022 году. Тогда Азербайджан предупредил, что краткосрочная двухмесячная мониторинговая миссия Евросоюза имеет все шансы превратиться в долгосрочную, разросшуюся и фактически военизированную структуру у самых наших рубежей. Баку отмечал, что появление европейских наблюдателей не принесет Южному Кавказу стабильности, а лишь подбросит дров в огонь напряженности. Любопытная деталь: в тот период, как подчеркивает Гусейнли, и Москва, и Тегеран отнеслись к этому «геополитическому новшеству» весьма сдержанно и пассивно, а официальные иранские лица своими заявлениями фактически защищали присутствие европейской миссии в Армении, пытаясь сгладить углы. В феврале 2023 года гражданская миссия EUMA развернулась в Армении. Сначала до ста человек с мандатом на два года. Потом мандат продлили еще на два. Наблюдатели расползлись вдоль границы и принялись «фиксировать обстановку». А теперь самое интересное. Пока Баку бил тревогу, что делал Тегеран? Тегеран успокаивал. Причем делал это устами на тот момент посла в Ереване Мехди Собхани так старательно, что временами его трудно было отличить от пресс-секретаря самой миссии. «Миссия Евросоюза не является военной миссией», — заявлял Собхани журналистам в Ереване. Власти Армении, мол, разместили наблюдателей ради сохранения стабильности и предотвращения напряженности, «для нас это понятно и приемлемо». Иран, продолжал посол, с уважением относится к политике армянского правительства по диверсификации внешних связей, и если Ереван сумеет развить отношения с европейскими странами на пользу армяно-иранскому партнерству, Тегеран это «оценивает положительно».

Южный Кавказ как «зона влияния»: чужая, но своя В нынешней достаточно нервной риторике Мусави Габиль Гусейнли точно подметил знакомую интонацию. Южный Кавказ объявляется иранской «зоной цивилизационного влияния» — со ссылкой на исторические границы двухвековой давности. И в той же фразе, замечает политолог, Мусави вынужден признать, что Ереван за спиной Тегерана привел в регион американские структуры. То есть Армения, ради которой Иран столько лет жертвовал отношениями с Баку, в очередной раз исполнила свой коронный номер — измену вчерашнему покровителю. «Все это четко показывает, что Армения стремительно превращается не просто в арену противостояния между Западом и Россией (это наглядно продемонстрировали и последние парламентские выборы), но и становится зоной прямого геополитического столкновения между Западом и Ираном. Ереван, покорно уступая свой суверенитет внешним силам, ставит под удар безопасность всех соседей», — констатирует Гусейнли. Картина и вправду складывается почти издевательская. Каждый сосед, доверившийся Еревану, рано или поздно обнаруживает у своих границ то, чего совсем не заказывал. Россия это уже проходила. Теперь очередь Тегерана. Отдельная тема — проект TRIPP, который Мусави то ли по неведению, то ли намеренно привязывает ко всей транспортно-логистической системе региона. Гусейнли объясняет: «Это чисто американо-армянский проект, и роль сторон, а также распределение долей в нем определены между Ереваном и его западными партнерами». И добавляет: «На территории Азербайджанской Республики структур каких-либо третьих государств или иностранных частных компаний, привлекаемых к управлению национальной инфраструктурой страны, нет». Иными словами, тревогу за чужие подряды у иранской границы породил вовсе не Баку — ее породил американо-армянский тандем.