Ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп не исключает никаких вариантов действий, если переговоры с Ираном не принесут прогресса в течение 60 дней с момента подписания меморандума о взаимопонимании, сообщил журналист телеканала Fox News Трей Ингст на основании своей беседы с американским лидером. «Президент Трамп также говорил о меморандуме о взаимопонимании и дал понять, что это лишь продление прекращения огня, это не окончательная сделка с Ираном. Президент сказал, что у него на руках все карты и разные варианты действий, если иранцы за столом переговоров не возьмут на себя серьезные обязательства. Он сказал: «У меня есть 60-дневный период, по истечении которого я могу делать все, что угодно», - процитировал журналист американского лидера.

* * * 18:18 Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с иранскими чиновниками пригрозил, что они лишатся своей страны, если Ормузский пролив не будет открыт. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Трей Ингст, который взял интервью у главы Белого дома. «Президент Трамп сказал Fox News, что он ночью говорил с иранскими чиновниками и сказал им: «Если вы закроете его (Ормузский пролив), то у вас не останется страны. …Вы даже не доберетесь обратно в свою чертову страну», - сказал журналист. Президент США в беседе с Fox News предложил президенту Ирана Масуду Пезешкиану «следить за словами» насчет Ормузского пролива. Трамп добавил, что США могут стать «ангелом-хранителем» пролива и получать 20% за перевозимую нефть.