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Ультиматум Трампа

обновлено 19:09
19:09 1649

Президент США Дональд Трамп не исключает никаких вариантов действий, если переговоры с Ираном не принесут прогресса в течение 60 дней с момента подписания меморандума о взаимопонимании, сообщил журналист телеканала Fox News Трей Ингст на основании своей беседы с американским лидером.

«Президент Трамп также говорил о меморандуме о взаимопонимании и дал понять, что это лишь продление прекращения огня, это не окончательная сделка с Ираном. Президент сказал, что у него на руках все карты и разные варианты действий, если иранцы за столом переговоров не возьмут на себя серьезные обязательства. Он сказал: «У меня есть 60-дневный период, по истечении которого я могу делать все, что угодно», - процитировал журналист американского лидера.

* * * 18:18

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с иранскими чиновниками пригрозил, что они лишатся своей страны, если Ормузский пролив не будет открыт. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Трей Ингст, который взял интервью у главы Белого дома.

«Президент Трамп сказал Fox News, что он ночью говорил с иранскими чиновниками и сказал им: «Если вы закроете его (Ормузский пролив), то у вас не останется страны. …Вы даже не доберетесь обратно в свою чертову страну», - сказал журналист.

Президент США в беседе с Fox News предложил президенту Ирана Масуду Пезешкиану «следить за словами» насчет Ормузского пролива.

Трамп добавил, что США могут стать «ангелом-хранителем» пролива и получать 20% за перевозимую нефть.

* * * 17:54

Иран должен немедленно остановить прокси-группы в Ливане, «которые создают проблемы», иначе США нанесут удар, заявил в Truth Social американский президент Дональд Трамп.

«Иран должен немедленно прекратить действия своих хорошо оплачиваемых прокси в Ливане, которые создают проблемы. Если они этого не сделают, мы снова очень сильно ударим по Ирану так же, как сделали на прошлой неделе, только сильнее!!!» - написал он в воскресенье в соцсети Truth Social.

В Швейцарии сейчас идут переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара и Пакистана. С американской стороны в них участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а с иранской — спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

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