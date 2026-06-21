Иран открывает нефтяной сектор для инвестиций

После заключения соглашения Ирана и США иранский нефтяной сектор стал «крупнейшей» в мировой экономике площадкой для инвестиций и международных контрактов, заявил министр нефти страны Мохсен Пакнежад.

«Нефтяная промышленность Ирана в эпоху после заключения соглашения является крупнейшей ареной для предоставления инвестиционных возможностей и технического и финансового партнерства для мировой экономики. Если западные бенефициары соглашения будут придерживаться его духа, иранская нефтяная промышленность станет для них полигоном», — приводит его слова издание Shana.

Министр отметил, что уже рассмотрены «сотни инвестиционных предложений», страна подготовила форматы контрактов, а также технического и операционного сотрудничества: «Мы готовы в кратчайшие сроки рассмотреть предложения о сотрудничестве и довести их до стадии заключения контрактов».

«Кроме того, сотни талантливых и предприимчивых отечественных групп были определены в качестве иранских партнеров иностранных инвестиционных компаний внутри Ирана, и Министерство нефти готово оперативно организовать рабочие группы по привлечению инвесторов и развитию», — утверждает Пакнежад.

«Иранская нефтяная промышленность, которую не удалось взломать за 40 дней боев, будет продолжать свой путь с достоинством и бдительностью. Если придет иностранный капитал, мы будем готовы; если нет, мы — иранцы, и мы будем продолжать поднимать родину, не останавливаясь», — заявил министр.