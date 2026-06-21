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Армия Израиля готова к боям и из Ливана не уйдет

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Армия обороны Израиля должна быть готова к возобновлению боевых действий с «Хезболлой» на фоне хрупкого перемирия, заявил в воскресенье начальник генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир.

«Объявленное перемирие очень хрупкое, и мы должны оставаться в состоянии высокой готовности к возобновлению боевых действий, предотвращению угроз и быстрому переходу к наступательным действиям в случае необходимости», - сказал Замир, добавив, что «все ресурсы ЦАХАЛ направлены на это».

Начальник Генштаба во время поездки в воскресенье на юг Ливана подчеркнул, что цель на юге Ливана для Армии обороны Израиля остается «ясной и неизменной - защита северных районов и граждан Израиля»: «Мы направляем все наши усилия на достижение этой цели».

Кроме того, Замир указал, что «Хезболла» находится в «очень сложной ситуации» после того, как за последние два дня были убиты несколько командиров среднего звена группировки.

А министр обороны Исраэль Кац вновь заявил, что меморандум о намерениях, подписанный США и Ираном, никак не ограничивает действия израильской армии в Южном Ливане, и ЦАХАЛ не намерен уходить с ливанской территории: «Не было и нет ничего, что ограничивало бы деятельность ЦАХАЛа по уничтожению угроз. Прекращение огня сохраняет за ЦАХАЛом все занимаемые им позиции, позволяющие защищать север. Наш главный приоритет – сохранение жизней военнослужащих и граждан».

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