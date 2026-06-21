USD 1.7000
EUR 1.9428
RUB 2.3188
Подписаться на уведомления
Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты
Новость дня
Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты

Инцидент у берегов Йемена: неизвестные хотели захватить танкер

19:28 430

Пятеро вооруженных людей предприняли попытку подняться на борт танкера в 50 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр, сообщает пресс-служба Британского управления морских торговых операций (UKMTO).

«Капитан танкера-продуктовоза сообщил о приближении к нему лодки с пятью вооруженными людьми на борту, которые, по всей видимости, пытались подняться на борт», — говорится в сообщении.

Экипаж судна уклонился от лодки, изменил курс и отдалился от нее. Судно продолжает движение к следующему порту захода. Корабль и экипаж находятся в безопасности, власти проводят расследование.

Несколько дней назад UKMTO сообщило о другой атаке на танкер у берегов Йемена. Инцидент произошел примерно в 205 км к юго-востоку от йеменского города Аден. По данным UKMTO, к танкеру приблизилось небольшое судно с четырьмя людьми на борту, после чего по нему открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета (РПГ).

Тегеран наступил на армянские грабли…
Тегеран наступил на армянские грабли… Что там у соседей?
16:54 4611
Ультиматум Трампа
Ультиматум Трампа обновлено 19:09
19:09 3224
Армия Израиля готова к боям и из Ливана не уйдет
Армия Израиля готова к боям и из Ливана не уйдет
18:53 924
После угроз Трампа делегация Ирана покинула место переговоров
После угроз Трампа делегация Ирана покинула место переговоров видео; обновлено 21:00
21:00 7524
Условия для открытия Ормуза
Условия для открытия Ормуза обновлено 17:10
17:10 3568
Остров Свободы между коммунизмом, НЭПом и гневом Трампа
Остров Свободы между коммунизмом, НЭПом и гневом Трампа Темпест и Магда комментируют для haqqin.az
20 июня 2026, 20:00 2253
Зеленский заявил: Более четырех тысяч ударов по Украине
Зеленский заявил: Более четырех тысяч ударов по Украине обновлено 15:20
15:20 5766
Атака на Крым: нет топлива. Зеленский об ударах по «объектам по обе стороны Крымского моста»
Атака на Крым: нет топлива. Зеленский об ударах по «объектам по обе стороны Крымского моста» обновлено 14:24
14:24 9712
В Кремле «ждут победы»
В Кремле «ждут победы»
14:42 4129
«Сейчас даже друзья боятся давать мне интервью»
«Сейчас даже друзья боятся давать мне интервью» Михаил Таратута в гостях у Haqqin.az
12:22 4897
Делегация Иордании у Ильхама Алиева
Делегация Иордании у Ильхама Алиева фото; новость дополнена 13:37
13:37 1737

ЭТО ВАЖНО

Тегеран наступил на армянские грабли…
Тегеран наступил на армянские грабли… Что там у соседей?
16:54 4611
Ультиматум Трампа
Ультиматум Трампа обновлено 19:09
19:09 3224
Армия Израиля готова к боям и из Ливана не уйдет
Армия Израиля готова к боям и из Ливана не уйдет
18:53 924
После угроз Трампа делегация Ирана покинула место переговоров
После угроз Трампа делегация Ирана покинула место переговоров видео; обновлено 21:00
21:00 7524
Условия для открытия Ормуза
Условия для открытия Ормуза обновлено 17:10
17:10 3568
Остров Свободы между коммунизмом, НЭПом и гневом Трампа
Остров Свободы между коммунизмом, НЭПом и гневом Трампа Темпест и Магда комментируют для haqqin.az
20 июня 2026, 20:00 2253
Зеленский заявил: Более четырех тысяч ударов по Украине
Зеленский заявил: Более четырех тысяч ударов по Украине обновлено 15:20
15:20 5766
Атака на Крым: нет топлива. Зеленский об ударах по «объектам по обе стороны Крымского моста»
Атака на Крым: нет топлива. Зеленский об ударах по «объектам по обе стороны Крымского моста» обновлено 14:24
14:24 9712
В Кремле «ждут победы»
В Кремле «ждут победы»
14:42 4129
«Сейчас даже друзья боятся давать мне интервью»
«Сейчас даже друзья боятся давать мне интервью» Михаил Таратута в гостях у Haqqin.az
12:22 4897
Делегация Иордании у Ильхама Алиева
Делегация Иордании у Ильхама Алиева фото; новость дополнена 13:37
13:37 1737
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться