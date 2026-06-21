Инцидент у берегов Йемена: неизвестные хотели захватить танкер

Пятеро вооруженных людей предприняли попытку подняться на борт танкера в 50 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр, сообщает пресс-служба Британского управления морских торговых операций (UKMTO).

«Капитан танкера-продуктовоза сообщил о приближении к нему лодки с пятью вооруженными людьми на борту, которые, по всей видимости, пытались подняться на борт», — говорится в сообщении.

Экипаж судна уклонился от лодки, изменил курс и отдалился от нее. Судно продолжает движение к следующему порту захода. Корабль и экипаж находятся в безопасности, власти проводят расследование.

Несколько дней назад UKMTO сообщило о другой атаке на танкер у берегов Йемена. Инцидент произошел примерно в 205 км к юго-востоку от йеменского города Аден. По данным UKMTO, к танкеру приблизилось небольшое судно с четырьмя людьми на борту, после чего по нему открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета (РПГ).