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«Это революция»: француз, решив, что Макрона «свергли», открыл стрельбу

19:50 732

Во Франции недалеко от города Ножан-ле-Ротру (департамент Эр и Луар) 82-летний пенсионер решил, что президента Эммануэля Макрона свергли, и ранил из винтовки жандармов, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру Шартра.

В правоохранительные органы обратилась жена 82-летнего ранее не судимого ремесленника на пенсии. По словам женщины, ее супруг вечером 20 июня выбежал из дома с винтовкой. Перед этим он повторял «Это революция» и говорил, что правительство Макрона свергли. На место отправили пятерых жандармов. Когда те прибыли, дочь мужчины сообщила, что ее отец с винтовкой в руках прячется в саду за кедром. Офицеры завязали с ним разговор, постепенно приближаясь к пенсионеру. Тогда мужчина трижды выстрелил в их сторону, двое жандармов получили ранения в ногу. По данным прокуратуры, офицеров госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

Пенсионер также получил ранение и укрылся в подвале дома. Для переговоров и последующего ареста направили группу вмешательства Национальной жандармерии, однако через четыре часа после стрельбы местный житель сам сдался властям. Его увезли в больницу для удаления пули из руки и поместили под стражу. Назначена психиатрическая экспертиза, пишет газета.

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