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Китай показал запуск своей гиперзвуковой ракеты

20:17 549

Китайский государственный телеканал CCTV показал кадры запуска гиперзвуковой ракеты DF-17.

СМИ показало кадры двух учений с боевой стрельбой. Была продемонстрирована пусковая установка ракеты Dongfeng-17 и ее вертикальный запуск. Также продемонстрировали учения нескольких родов войск армии Китая на полигоне ракетных войск в пустыне Гоби.

South China Morning Post пишет, что эту гиперзвуковую ракету аналитики называют серьезным фактором сдерживания. Впервые Китай показал ее во время военного парада в Пекине в октябре 2019 года. Теперь же впервые показана видеозапись запуска. На видео также было показано, как несколько машин с ракетами DF-17 одновременно занимают пусковые позиции.

В сюжете говорилось, что ракета DF-17 способна действовать в сложных условиях местности и в условиях «различных помех». Телеканал сообщил, что подразделениям, ответственным за запуск, необходимо было подготовиться к таким ситуациям, как сильные электромагнитные помехи и высокоточные контрнападения. Дальность полета DF-17 достигает 2500 км. Это может позволить Китаю наносить удары не только вглубь материка, но и достигать стратегически важных островов в Тихом океане.

В сюжете была показана и новая ракета средней дальности DF-26. По сообщению CCTV, она также была запущена во время учений, но кадры запуска показаны не были. Эта ракета имеет дальность действия до 5740 км, известна как «убийца Гуама», так как способна достичь территории этого отдаленного американского острова.

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