В восьми километрах от Израиля ракетные шахты и «аэродром дронов»

Израильские военные обнаружили и уничтожили в районе ливанской деревни Маджаль-Зун, примерно в восьми километрах от границы с Израилем, подземный объект «Хезболлы», сообщают израильские СМИ.

Объект находился на глубине около 25 метров. В подземном помещении длиной около 200 метров находились четыре ракетные шахты, 12 «складов» со взрывчаткой, противотанковыми ракетами и «аэродромом дронов». В ходе операции были ликвидированы более 20 боевиков «Хезболлы».

В туннеле были найдены свыше 50 беспилотников (часть из них с размахом крыльев до 2,5 метров и дальностью полета от 200 до 500 километров) и более 8 тонн вооружений.

Пресс-служба ЦАХАЛ отмечает, что попытки уничтожить этот объект с воздуха предпринимались еще в 2024 году, однако «Хезболла» позже его восстановила.