Вместе с гашишем нашли Пикассо

Полиция Франции обнаружила похищенную картину величайшего художника XX века Пабло Пикассо во время обысков, начатых по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщила газета Le Parisien со ссылкой на данные прокуратуры.

Обыск состоялся пятью днями ранее. Первые обыски прошли в пригороде Парижа, однако само полотно кисти испанского художника обнаружили в соседнем городке Ормессон-сюр-Марн. На украденной картине, подлинность которой уже подтверждена, изображена бывшая любовь Пикассо - Мари-Терез Вальтер, уточняет Le Parisien. Стоимость полотна оценивается в 12-15 млн евро. Как отмечает парижское издание, работа великого художника была изъята вместе с 17 кг гашиша, дорогими брендовыми вещами на сумму порядка 200 тысяч евро, а также несколькими тысячами евро наличными.