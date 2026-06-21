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Вместе с гашишем нашли Пикассо

21:14 845

Полиция Франции обнаружила похищенную картину величайшего художника XX века Пабло Пикассо во время обысков, начатых по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщила газета Le Parisien со ссылкой на данные прокуратуры.

Обыск состоялся пятью днями ранее. Первые обыски прошли в пригороде Парижа, однако само полотно кисти испанского художника обнаружили в соседнем городке Ормессон-сюр-Марн. На украденной картине, подлинность которой уже подтверждена, изображена бывшая любовь Пикассо - Мари-Терез Вальтер, уточняет Le Parisien. Стоимость полотна оценивается в 12-15 млн евро. Как отмечает парижское издание, работа великого художника была изъята вместе с 17 кг гашиша, дорогими брендовыми вещами на сумму порядка 200 тысяч евро, а также несколькими тысячами евро наличными.

Полотно находилось в доме у тети ключевого фигуранта дела - 37-летнего мужчины, который проходит по делу о торговле наркотиками. Свою вину в краже он признал, однако пояснил свой поступок желанием продемонстрировать бреши в системе безопасности компании по хранению произведений искусства, сотрудником которой он является. По факту хищения шедевра возбуждено уголовное дело о краже и укрывательстве краденого, пишет Le Parisien, уточняя, что вместе с основным фигурантом задержаны еще пять человек, трое из них заключены под стражу.

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