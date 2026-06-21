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Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты
Новость дня
Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты

В Украине обещают «зеркальный ответ» на «недружественные шаги» Польши

21:36 878

Украина будет «зеркально» реагировать на «недружественные» действия других стран и призывает страны-партнеры к сдержанности во взаимоотношениях, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя ситуацию с лишением украинского президента Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла.

«Мы будем зеркально отвечать на все шаги, особенно если эти шаги являются недружественными и проявляют пренебрежение к нашей стране. Время, когда Украина закрывала глаза на недружественные шаги и манипуляции с нашей историей, прошло. Теперь мы будем отвечать зеркальными мерами, и я хочу, чтобы наши польские друзья это услышали», — сказал Сибига, передают украинские СМИ.

По словам главы МИД Украины, Навроцкий стал «разрушителем» позитивных достижений в отношениях двух стран в последнее время. «Не случайно он получает аплодисменты из Москвы», — добавил Сибига.

«Безусловно, эта ситуация, это пренебрежение к президенту Украины – это ведь не только об ордене, не о лишении ордена. Это было проявлением неуважения к украинскому воину, к украинскому народу, к нашей истории, к нашему праву иметь свою историю. Мы не будем этого терпеть. И ситуация, когда столько действующих и бывших президентов консолидированно заняли такую позицию, свидетельствует о нашей зрелости, о недопустимости того, чтобы какой-либо другой президент иностранного государства впредь диктовал нам нашу историю. Точка. С этим покончено», — сказал Сибига.

Сибига отметил, что Украина всегда ценила отношения с Польшей и была благодарна за ту помощь, которую получала, и призвал поляков к «взвешенности и дипломатии»: «Важно отложить эмоции в сторону. У нас есть механизмы, есть положительный опыт сотрудничества и политическая воля. Украина готова к честному и равноправному диалогу».

«Мы знаем, что 11 июля – тоже достаточно чувствительная дата для Польши. Речь идет о дне памяти жертв Волынской трагедии. И мы призываем к взвешенности, мы открыты к дипломатическому диалогу, считаем, что арсенал дипломатических инструментов должен быть задействован максимально, и мы к этому готовы», – сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

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