Сейвы нового вратаря «Карабаха». Он сейчас на чемпионате мира

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» объявил о подписании боснийского голкипера Мартина Зломислича.
С бывшим игроком хорватской «Риеки» заключен контракт по схеме 3+1.
27-летний вратарь получит в «Карабахе» футболку с номер 23. Сейчас Зломислич находится в лагере сборной Боснии и Герцеговины, выступающей на чемпионате мира в Северной Америке. В первых двух матчах боснийцев он остался в запасе.
Вот как агдамский клуб представил своего нового вратаря.
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А вот как со Зломисличем простилась хорватская «Риека».
👋 Zloma, hvala na svemu na travnjaku, ali i za sve izvan njega. Bezbroj uspomena, dupla kruna i europsko proljeće u bijelom dresu su za sva vremena. HNK Rijeka želi ti sve najbolje u nastavku karijere 🔵⚪#ZajednosmoRijeka #HNKRijeka pic.twitter.com/qMLrRLxX5S— NK Rijeka (@NKRijeka) June 21, 2026