Сейвы нового вратаря «Карабаха». Он сейчас на чемпионате мира

С бывшим игроком хорватской «Риеки» заключен контракт по схеме 3+1.

27-летний вратарь получит в «Карабахе» футболку с номер 23. Сейчас Зломислич находится в лагере сборной Боснии и Герцеговины, выступающей на чемпионате мира в Северной Америке. В первых двух матчах боснийцев он остался в запасе.

Вот как агдамский клуб представил своего нового вратаря.