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Сейвы нового вратаря «Карабаха». Он сейчас на чемпионате мира

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Отдел спорта
21:52 1003

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» объявил о подписании боснийского голкипера Мартина Зломислича.

С бывшим игроком хорватской «Риеки» заключен контракт по схеме 3+1.

27-летний вратарь получит в «Карабахе» футболку с номер 23. Сейчас Зломислич находится в лагере сборной Боснии и Герцеговины, выступающей на чемпионате мира в Северной Америке. В первых двух матчах боснийцев он остался в запасе.

Вот как агдамский клуб представил своего нового вратаря.

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Публикация от Qarabağ FK (@fkqarabagh)

А вот как со Зломисличем простилась хорватская «Риека».

Стоит отметить, что ранее «Карабах» попрощался с хорватским кипером Фабианом Бунтичем.

Зломислич - пятый трансфер «Карабаха» в это трансферное окно. Ранее клуб привлек в свои ряды француза Жали Муаддиб, шведа Закарию Саво, португальца Самюэля Лобато и мозамбикца Бруно Лангу.

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