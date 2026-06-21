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ЧМ-2026: Испания легко расправилась с Саудовской Аравией

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Отдел спорта
22:06 535

На футбольном чемпионате мира начался 2-й тур в группе «H». В Атланте сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию - 4:0.

На 10-й минуте свой первый матч на чемпионатах мира забил Ламин Ямаль. Он замкнул прострел Микеля Оярсабаля.

На 21-й и 24-й минутах уже сам Оярсабаль поразил ворота аравийцев.

А на 49-й минуте после удара Марка Кукурельи голкипер отбил мяч, но в своего футболиста -  Хассана Альтамбакти. От него снаряд залетел в ворота.

После двух матчей у Испании 4 очка. В 2 часа по бакинскому времени начнется матч двух других команд в группе «H» - Уругвая и Кабо-Верде.

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