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Президент Сирии отреагировал на предложение Трампа

21 июня 2026, 23:39 591

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прокомментировал слова президента США Дональда Трампа относительно роли Дамаска в борьбе с «Хезболлой» в Ливане.

«Президент Трамп выразил обеспокоенность происходящим в Ливане и хочет остановить войну там. Он говорил о роли Сирии в поиске безопасного решения, но заявление было неверно истолковано, будто Сирия собирается вторгнуться в Ливан…», - цитируют аш-Шараа израильские СМИ.

По его словам, Сирия готова помочь в разоружении «Хезболлы», но не посредством войны и не путем установления сирийского протектората над Ливаном. 

По словам аш-Шараа, «Ливан не может оставаться в ловушке между вариантами гражданской войны и войны с Израилем. Шиитам в Ливане нужно спокойствие, а не новые страхи и столкновения».

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что «Израиль борется с «Хезболлой» слишком долго, и слишком много людей погибает». Трамп сообщил, что предложил Израилю дать Сирии возможность разобраться с группировкой: «Потому что, честно говоря, я думаю, что они справятся с этим лучше».

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