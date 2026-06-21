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Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты
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Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты

Зеленский о новых дронах на более 3000 км и ежедневных ударах по России

21 июня 2026, 23:54 527

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет усиливать удары по России. В интервью украинской ТСН он заявил, что это «справедливый ответ» на ежедневные атаки России.

«Ярость, эмоции – они оправданы. И у нашего народа, и у меня. Но за яростью должно следовать что-то. Не может быть, чтобы за яростью снова следовала ярость. Они должны это почувствовать», - сказал украинский президент.

По словам Зеленского, Украина наращивает удары по объектам, которые «поддерживают военную инфраструктуру» России: «Мы находимся на этапе, когда наш ВПК, наши Силы обороны, наше производство начали именно этот процесс – возвращение войны... Это будет. Они каждый день бьют нас, мы каждый день будем отвечать. Безусловно, с каждым днем наращивание будет».

Зеленский в интервью упомянул недавний удар по НПЗ в Тюменской области РФ на расстоянии 2070 км. Он добавил, что в Украине уже создали новые дроны, которые смогут летать на расстояние более 3000 км: «Это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем»..

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