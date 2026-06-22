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Скандал между Украиной и Польшей набирает обороты

«Война» Трампа с Мелони продолжается

00:12 150

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

«Мы истратили триллионы долларов на НАТО, и после этого премьер Италии даже не рассмотрела возможность участия в действиях против Ирана и его очень опасной ядерной программы», - написал он в социальной сети Truth Social.

«Мы десятилетиями защищаем такие страны, а потом они не хотят защищать нас и весь остальной мир. Это плохо», - добавил он.

Накануне Трамп несколько раз в резкой форме критиковал по разным поводам Мелони. Он утверждал, что Мелони на полях саммита Группы семи во Франции «умоляла его с ней сфотографироваться». По утверждению Трампа, она рассчитывала таким образом повысить свой рейтинг. Мелони назвала заявления Трампа «полностью выдуманными», посоветовав ему подумать о своей популярности.

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