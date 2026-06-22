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Переговоры Ирана и США: обсудили ядерную программу. Продолжение следует
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Переговоры Ирана и США: обсудили ядерную программу. Продолжение следует

Стоимость войны с Ираном для США

00:24 675

Затраты Министерства обороны США на ведение военных действий против Ирана составили порядка 40 миллиардов долларов, свидетельствуют предварительные данные аналитического отчета Центра стратегических и международных исследований CSIS. Об этом сообщил CNN со ссылкой на старшего советника CSIS Марка Канциана.

Эта сумма включила в себя не только расходы на боеприпасы и восполнение утраченного оборудования, но и ликвидацию последствий ущерба, нанесенного военным базам.

Помимо основных трат Пентагона, конфликт потребовал привлечения ресурсов из других ведомств. По оценкам экспертов, Министерство внутренней безопасности и Министерство по делам ветеранов понесли дополнительные расходы в размере не менее 1 миллиарда долларов.

Экономические последствия войны затронули и американских граждан. В период наиболее активной фазы конфликта средняя стоимость галлона бензина в США поднялась с уровня менее чем 3 доллара до более чем 4 долларов. Эксперты Kpler подтвердили, что за время войны мировые рынки недополучили 1,15 миллиарда баррелей нефти, что стало следствием остановки добычи на Ближнем Востоке. Напряженная ситуация в энергетическом секторе привела к росту годовой инфляции в США, которая впервые за последние три года превысила порог в 4%. По данным Бюро статистики труда, рост цен на энергоносители оказался настолько существенным, что он фактически нивелировал прибавки к заработным платам американских граждан в апреле и мае.

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