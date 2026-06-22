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Взрыв прогремел на заводе в Катаре: несколько пострадавших

обновлено 01:30
01:30 641

Несколько человек получили ранения в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в промышленной зоне Рас-Лаффан, сообщило Министерство внутренних дел эмирата.

«В дополнение к сказанному ранее инцидент произошел из-за технического сбоя во время работы на одном из заводов в промышленной зоне Рас-Лаффан, в результате несколько человек пострадали. При этом утечек, угрожающих безопасности людей, не зафиксировано», - говорится в заявлении ведомства.

В МВД добавили, что компетентные органы продолжают ликвидировать последствия происшествия.

Как пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе Barzan и был вызван «эксплуатационной ошибкой». Позже катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy, чье производство находится в Рас-Лаффан, в соцсети X подтвердила, что во время запуска производства произошел «инцидент, приведший к взрыву и пожару» на газораспределительном пункте Barzan. Для локализации пожара на место были немедленно направлены аварийно-спасательные группы, говорится в заявлении компании. В настоящее время пожар находится под контролем, подчеркнули там.

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На заводе в промышленной зоне Рас-Лаффан неподалеку от столицы Катара Дохи произошел взрыв, сообщает Министерство внутренних дел Катара.

По данным ведомства, инцидент случился в результате технической неисправности. Никто не пострадал, утечек на месте также не зафиксировано.

На месте ЧП работают аварийные бригады, выясняются причины произошедшего. Гражданская оборона локализовала возгорание, передает Gulf News.

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