Взрыв прогремел на заводе в Катаре: несколько пострадавших

Несколько человек получили ранения в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в промышленной зоне Рас-Лаффан, сообщило Министерство внутренних дел эмирата.

«В дополнение к сказанному ранее инцидент произошел из-за технического сбоя во время работы на одном из заводов в промышленной зоне Рас-Лаффан, в результате несколько человек пострадали. При этом утечек, угрожающих безопасности людей, не зафиксировано», - говорится в заявлении ведомства.

В МВД добавили, что компетентные органы продолжают ликвидировать последствия происшествия.

Как пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе Barzan и был вызван «эксплуатационной ошибкой». Позже катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy, чье производство находится в Рас-Лаффан, в соцсети X подтвердила, что во время запуска производства произошел «инцидент, приведший к взрыву и пожару» на газораспределительном пункте Barzan. Для локализации пожара на место были немедленно направлены аварийно-спасательные группы, говорится в заявлении компании. В настоящее время пожар находится под контролем, подчеркнули там.