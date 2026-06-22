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Переговоры Ирана и США: обсудили ядерную программу. Продолжение следует

ЧМ-2026: Бельгия осталась в меньшинстве и не смогла обыграть Иран

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Отдел спорта
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Футбольная сборная Ирана провела свой второй матч на чемпионате мира. В Лос-Анджелесе подопечным Амира Галенои противостояла Бельгия. Встреча завершилась вничью 0:0.

На 67-й минуте бельгийцы остались в меньшинстве - за фол последней надежды был удален защитник французского «Лилля» Натан Нгой.

После удаления игра по-прежнему проходила в обоюдоострой борьбе, но забить не удалось ни иранцам, ни бельгийцам.

Пока все матчи в группе «G» завершаются вничью. В 5 утра по бакинскому времени начнется игра между Новой Зеландией и Египтом.

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