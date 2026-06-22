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Переговоры Ирана и США: обсудили ядерную программу. Продолжение следует

Зеленский ждет ответа Лукашенко

01:14 439

Украина направила Беларуси требование прекратить использование или техническую поддержку ретрансляторов, которые могут способствовать «работе российских и иранских дронов», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом передает Интерфакс-Украина.

«История с ретрансляторами – не вчерашняя история. Это длительный процесс, за которым стоят жертвы исключительно со стороны Украины. Технически они координируются, и технически они способствуют нанесению более точных ударов российскими и иранскими дронами по украинскому населению», – сказал Зеленский.

По словам президента Украины, белорусская сторона получала «предупреждения» по различным каналам. К публичным сигналам Украина перешла после того, как эти «предупреждения» не были выполнены белорусской стороной: «Если он (имеет в виду президента Беларуси Александра Лукашенко) не снимет – мы снимем всё, что произойдет через неделю. Или они, или мы».

Кроме того, Зеленский сказал, что Украина также передает сигналы Беларуси о «прекращении поставок» отдельных ресурсов для российской армии. Президент Беларуси, по словам Зеленского, получал соответствующие обращения по различным каналам связи, однако публичной реакции на последние заявления не последовало.

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