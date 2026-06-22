Зеленский о конфликте с президентом Польши: «Плохая история»

Зеленский в интервью украинскому телеканалу ТСН заявил, что, по его мнению, «после того, как он (президент Польши) принял решение, это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу, в принципе, внутри своего государства за счет разжигания ненависти к украинцам», — сказал Зеленский, передает Интерфакс-Украина.

Глава украинского государства провел параллель с действиями бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана: «То, что делал Орбан. Плохая история, считаю, что она закончится плохо. Поэтому мы должны здесь опять-таки говорить не об эмоциях, а о конкретных шагах».

«Я вижу в этом исключительно предвыборную кампанию, которая началась: в 2027 году у них (в Польше) будут выборы премьер-министра. Президент Кароль борется за кресло премьера, чтобы его партия победила премьера Туска. Вот что происходит. Честно говоря, нам здесь нечего делать. Это их внутренний вопрос», — отметил Зеленский.

В минувшую пятницу Кароль Навроцкий лишил украинского президента высшей польской награды — ордена Белого Орла — после того, как Зеленский утвердил переименование одной из частей ВСУ в честь «героев Украинской повстанческой армии». В Польше УПА известна по убийствам этнических поляков на Волыни в 1943–1945 годах, там выступают против героизации этой организации. Однако в Украине отзыв награды у Зеленского вызвал резкое осуждение. Все прежние украинские президенты, награжденные орденом Белого Орла, также заявили, что отказываются от него.