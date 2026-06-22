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О чем договорились Иран и США на переговорах
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О чем договорились Иран и США на переговорах

Американцы ударили по судну наркоторговцев: есть погибшие

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10:24 320

Южное командование ВС США (SOUTHCOM) нанесло очередной удар по судну, предположительно, перевозившему наркотики в Карибском море, в результате погибли два человека, шестеро выжили. Об этом говорится в публикации на странице SOUTHCOM в X.

По данным американской разведки, судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в Карибском море.

«Южное командование немедленно уведомило об этом Береговую охрану США, чтобы активировать поисково-спасательную систему», — отмечается в сообщении.

19 июня американские военные атаковали предполагаемое судно наркоторговцев в Тихом океане. В результате удара погибли три человека.

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