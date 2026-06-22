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О чем договорились Иран и США на переговорах
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О чем договорились Иран и США на переговорах

У президента Колумбии во всем виноват Израиль

10:30 458

Президент Колумбии Густаво Петро обвинил Израиль во вмешательстве в президентские выборы в стране.

«Результаты подсчета показывают 49% у каждого из кандидатов, невозможно объявить победителя, я подчинюсь судьям. У нас есть доказательства нарушений на выборах и изменения IP-адресов нескольких серверов Национального реестра граждан. Это означает, что программное обеспечение было взломано и данные голосования были изменены другими — единственная страна в мире, обладающая такой возможностью, это Государство Израиль», - сказал Петро.

Кандидат от правоконсервативного движения «Защитники Отечества» Абелардо де ла Эсприэлья побеждает во втором туре выборов в Колумбии после подсчета 99,7% голосов, следует из данных трансляции Национального избирательного совета.

Политик набрал 49,65%. Его соперник, кандидат от правящего левого блока «Исторический пакт» Иван Сепеда, получает 48,7%. Разрыв между ними составляет 246 550 голосов.

Ранее Петро, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, обвинил Израиль в действиях, которые, по его словам, напоминают миру об «эпохе нацизма».

Петро говорил о гибели тысяч людей в секторе Газа и заявил, что «масштабы трагедии невозможно скрыть за политическими или экономическими интересами, и это возвращает человечество в эпоху нацизма».

Густаво Петро остается одним из самых резких критиков Израиля среди лидеров Латинской Америки. В мае 2024 года Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за войны в Газе. Тогда Петро заявил, что страны не могут оставаться пассивными перед лицом происходящего, и обвинил израильское руководство в «поддержке геноцида».

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