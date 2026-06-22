Атаки на Украину: есть погибшие и пострадавшие

Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что в результате удара беспилотника по жилому дому в Зноб-Новгородской общине погибли три человека и еще трое пострадали.
Жертвами атаки, вызвавшей пожар, стали 36-летний мужчина, его 13-летний сын и 73-летняя женщина. Еще один 10-летний сын погибшего получил травмы, а 13-летняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также пострадала ее 31-летняя мать.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате удара баллистической ракетой «Искандер» по территории сельскохозяйственного предприятия в Одесском районе погиб один человек и еще трое получили ранения. На объекте разгорелся пожар: горели автотехника и топливные емкости, а также было разрушено складское помещение.
Кроме того, в акватории Черного моря беспилотники атаковали три гражданских судна. На сухогрузе под флагом Панамы разгорелся пожар, в результате атаки погиб член экипажа — гражданин Египта 1968 года рождения. Еще два судна под флагами Палау и Белиза сохранили мореходность, там обошлось без пострадавших.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что из-за почти 20 атак с использованием беспилотников и артиллерии по четырем районам области два человека получили ранения. В Никопольском районе в тяжелом состоянии госпитализирован 58-летний мужчина, а в Павлограде пострадала 60-летняя женщина. Из-за обстрелов в регионе загорелись магазин и жилой дом, повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, а также объекты инфраструктуры.
В Запорожье в результате налетов беспилотников погиб один человек и четыре получили ранения, сообщил глава ОВА Иван Федоров. Из-за ударов были разрушены и загорелись частные дома, в одном из которых погибла женщина. Среди пострадавших есть 11-летний мальчик. Также повреждения получил многоквартирный дом и разгорелся пожар в нежилом здании.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате ударов по критической и социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам погиб один человек и еще один получил ранения. В результате атак повреждены два частных дома, а также полностью уничтожены фермерское хозяйство и автомобили.
*** 10:41
В Одесской области один человек погиб и трое ранены при ударе «Искандером» по сельскохозяйственному предприятию, сообщают местные власти.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что Россия в воскресенье вечером нанесла удар баллистической ракетой «Искандер» по территории сельскохозяйственного предприятия.
По предварительным данным, один человек погиб и еще три человека пострадали, написал Кипер в своем телеграм-канале.
«В результате атаки произошло возгорание автотехники и топливных емкостей. Разрушено складское помещение», — сообщил он.
В Сумской области в результате удара российского беспилотника погибли три человека, в том числе ребенок.
Российский беспилотник нанес удар по жилому дому в Зноб-Новгородской общине, сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
По его словам, в доме начался пожар. На месте попадания погибли двое взрослых — мужчина 36 лет, 73-летняя женщина и 13-летний ребенок. Еще один ребенок, 10 лет, получил травмы.