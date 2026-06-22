Атаки на Украину: есть погибшие и пострадавшие

Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что в результате удара беспилотника по жилому дому в Зноб-Новгородской общине погибли три человека и еще трое пострадали.

Жертвами атаки, вызвавшей пожар, стали 36-летний мужчина, его 13-летний сын и 73-летняя женщина. Еще один 10-летний сын погибшего получил травмы, а 13-летняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также пострадала ее 31-летняя мать.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате удара баллистической ракетой «Искандер» по территории сельскохозяйственного предприятия в Одесском районе погиб один человек и еще трое получили ранения. На объекте разгорелся пожар: горели автотехника и топливные емкости, а также было разрушено складское помещение.

Кроме того, в акватории Черного моря беспилотники атаковали три гражданских судна. На сухогрузе под флагом Панамы разгорелся пожар, в результате атаки погиб член экипажа — гражданин Египта 1968 года рождения. Еще два судна под флагами Палау и Белиза сохранили мореходность, там обошлось без пострадавших.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что из-за почти 20 атак с использованием беспилотников и артиллерии по четырем районам области два человека получили ранения. В Никопольском районе в тяжелом состоянии госпитализирован 58-летний мужчина, а в Павлограде пострадала 60-летняя женщина. Из-за обстрелов в регионе загорелись магазин и жилой дом, повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, а также объекты инфраструктуры.

В Запорожье в результате налетов беспилотников погиб один человек и четыре получили ранения, сообщил глава ОВА Иван Федоров. Из-за ударов были разрушены и загорелись частные дома, в одном из которых погибла женщина. Среди пострадавших есть 11-летний мальчик. Также повреждения получил многоквартирный дом и разгорелся пожар в нежилом здании.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате ударов по критической и социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам погиб один человек и еще один получил ранения. В результате атак повреждены два частных дома, а также полностью уничтожены фермерское хозяйство и автомобили.