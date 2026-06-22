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О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Как нефть отреагировала на завершение переговоров США и Ирана?

10:56 209

Цены на нефть Brent снизились после завершения переговоров между США и Ираном в Швейцарии, об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что давление на рынок оказали заявления Тегерана о достигнутых исключениях для экспорта иранской нефти, что ослабило опасения по поводу возможного дефицита поставок на мировом рынке.

Стоимость нефти Brent (по состоянию на 05:16 по Баку) снизилась на $1,19, или 1,48%, до $79,38 за баррель. При этом в начале торгов котировки поднимались до $82,30 за баррель на фоне напряженного старта переговоров, сопровождавшегося угрозами Трампа в адрес Ирана.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate торговались на уровне $76,73 за баррель, прибавив 13 центов перед истечением срока действия контракта в понедельник. Более активно торгуемый августовский контракт подешевел на 21 цент — до $75,64 за баррель.

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