Как нефть отреагировала на завершение переговоров США и Ирана?

Цены на нефть Brent снизились после завершения переговоров между США и Ираном в Швейцарии, об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что давление на рынок оказали заявления Тегерана о достигнутых исключениях для экспорта иранской нефти, что ослабило опасения по поводу возможного дефицита поставок на мировом рынке.