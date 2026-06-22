«AzerTelecom» и «Telecom Armenia» подписали соглашение о транзите интернет-трафика

«AzerTelecom» и «Telecom Armenia» подписали двусторонние соглашения об обеспечении международного интернет-соединения Армении через территорию Азербайджана.

В рамках соглашений ведущий магистральный интернет-оператор региона «AzerTelecom» расширит географию предоставления услуг по передаче международного интернет-трафика, а также обеспечит транзит интернет-трафика в направлении Армении с использованием собственной инфраструктуры.

Подобные соглашения способствуют диверсификации маршрутов связи в регионе, дальнейшему повышению надежности телекоммуникационных сетей и развитию сотрудничества в сфере телекоммуникаций.

Об «AzerTelecom»

«AzerTelecom» - ведущая телекоммуникационная компания Азербайджана, предоставляющая услуги по оптовой передаче интернет-трафика, услуги связи, инновационные цифровые решения и другие передовые телекоммуникационные сервисы. Компания реализует трансконтинентальный проект Digital Silk Way («Цифровой Шёлковый Путь»), направленный на создание нового цифрового коридора между Европой и Азией.

«AzerTelecom» входит в Azerconnect Group, которая является частью международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах и отраслях.

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