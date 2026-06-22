«Тихая угроза» – гипертония: как защититься от инфаркта и инсульта?

Артериальная гипертония считается одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда и инсульта во всем мире. По мнению специалистов, своевременное выявление заболевания и его правильное ведение способны спасти тысячи жизней.

Люди часто говорят: «Я чувствую себя хорошо, значит, проблем нет». Это очень опасное заблуждение и одна из самых распространенных ошибок в отношении гипертонии. Повышенное давление может никак не ощущаться, но это не означает, что оно не наносит вреда. Гипертония повреждает стенки сосудов, ускоряет развитие атеросклероза и в результате повышает риск инфаркта и инсульта.

Кроме того, сегодня рекомендуется вмешательство уже на более ранних стадиях. Даже незначительное повышение артериального давления требует внимания, что играет важную роль в профилактике осложнений.

- Самое большое изменение заключается в том, что сегодня мы уже не сосредотачиваемся исключительно на снижении цифр артериального давления. Современный подход основан на комплексной оценке пациента. То есть рассчитывается индивидуальный риск с учетом возраста, сопутствующих заболеваний, липидного профиля, наличия сахарного диабета и других факторов, а лечение строится в соответствии с этим риском.

- Гюльназ ханум, что изменилось в подходах к артериальной гипертонии за последние годы?

В последние годы в подходах к диагностике и лечению гипертонии произошли значительные изменения, а искусственный интеллект и цифровые технологии открывают новые возможности в этой области. Об этом haqqin.az побеседовал с директором Научно-исследовательского института кардиологии имени Дж. Абдуллаева Министерства здравоохранения Гюльназ Дадашовой.

В большинстве случаев это многофакторное заболевание. Хотя генетическая предрасположенность играет определенную роль, ключевое значение имеет образ жизни. Чрезмерное потребление соли, избыточный вес, недостаточная физическая активность, курение, употребление алкоголя и хронический стресс значительно повышают риск развития гипертонии. Самым эффективным оружием в борьбе с этим заболеванием остается профилактика.

- Какие основные новшества появились в современных рекомендациях по лечению гипертонии?

- В рекомендациях Европейского и Американского кардиологических обществ по артериальной гипертонии представлен ряд важных нововведений.

Прежде всего, акцент сделан на более раннюю диагностику и более строгий контроль. В новых подходах даже при относительно низких показателях давления проводится оценка риска и рекомендуется раннее вмешательство.

Это риск-ориентированный подход, при котором учитывается не только уровень артериального давления, но и общий сердечно-сосудистый риск пациента — возраст, наличие диабета, уровень липидов и другие факторы.

Кроме того, особое внимание уделяется домашним измерениям давления и суточному мониторированию, которые считаются более надежными по сравнению с измерениями в клинике и все чаще используются при принятии решений о лечении.

Важное место занимает раннее назначение комбинированной терапии. При этом изменение образа жизни рассматривается уже не как дополнительная мера, а как основа лечения.

- Как, по вашему мнению, применение искусственного интеллекта изменит управление гипертонией?

- Одним из наиболее интересных направлений является внедрение искусственного интеллекта в медицину.

Точная оценка индивидуального риска считается одним из ключевых перспективных направлений. Предполагается, что искусственный интеллект сможет анализировать весь массив данных пациента и более точно прогнозировать риск инфаркта и инсульта.

Кроме того, системы раннего предупреждения, основанные на носимых устройствах (например, умных часах), смогут отслеживать изменения артериального давления и заранее сигнализировать о рисках. Для персонализации лечения станет возможным быстрее подбирать наиболее подходящий препарат и его дозировку для каждого пациента.

- Какие нововведения внедряются в Научно-исследовательском институте кардиологии Министерства здравоохранения в этой области?

- В последние годы наш подход к гипертонии уже не ограничивается лишь снижением артериального давления. Мы работаем над более ранним выявлением заболевания, индивидуализацией оценки рисков и более точным подбором лечения.

Наш новый подход основан на риск-ориентированном управлении заболеванием. В ходе обсуждений и выступлений в институте подчеркивается, что гипертонию следует рассматривать не просто как показатель давления, а как комплекс факторов риска. При выборе тактики лечения обязательно учитываются возраст пациента, сопутствующие заболевания и наличие поражения органов-мишеней.

Специалисты института активно внедряют последние европейские и американские рекомендации. Понятие «повышенное артериальное давление» выделяется как отдельный этап, а раннее вмешательство и более активный контроль становятся приоритетом.

Особо следует отметить усиление мер по ранней диагностике и мониторингу. Одним из ключевых направлений деятельности института является регулярное измерение артериального давления, проведение просветительских мероприятий среди населения, организация программ раннего выявления заболевания и популяризация домашнего мониторинга. Это особенно важно, поскольку гипертония часто протекает бессимптомно.

При поддержке Министерства здравоохранения в институте в последнее время внедряется ряд инфраструктурных и технологических новшеств. Открытие нового отделения ангиографии, расширение возможностей инвазивной и неинвазивной диагностики позволяют раньше выявлять осложнения гипертонии, в частности ишемическую болезнь сердца.

Что касается научного сотрудничества и междисциплинарного подхода, то активное участие в национальных и международных конференциях, укрепление междисциплинарного взаимодействия и постоянное обсуждение новых научных направлений в кардиологии остаются приоритетами института.

- Каким вы видите будущее борьбы с гипертонией?

- Хотела бы подчеркнуть, что сегодня артериальная гипертония рассматривается уже не просто как «болезнь давления», а как сложное, но управляемое хроническое состояние.

Современные подходы основаны на принципах ранней диагностики, персонализированного лечения и непрерывного контроля, что играет ключевую роль в профилактике осложнений.

В будущем борьба с гипертонией станет более точной, технологичной и индивидуализированной. Благодаря искусственному интеллекту, цифровому мониторингу и использованию биомаркеров мы сможем не только лечить заболевание, но и прогнозировать его развитие, предотвращая возникновение осложнений.

В ближайшей перспективе ожидается, что пациенты будут находиться под постоянным наблюдением в домашних условиях, схемы лечения будут оптимизироваться индивидуально для каждого человека, а риск осложнений станет определяться на более ранних этапах.

В заключение можно сказать, что будущее борьбы с гипертонией связано с проактивной, персонализированной и интегрированной с современными технологиями медициной.