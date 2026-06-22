6 июня в сквере в центре Тбилиси у памятника Александру Пушкину состоялось мероприятие, посвященное Дню русского языка. Оно было организовано Секцией интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Рядом провели свою акцию протеста члены гражданского движения «Грузинская республика». Они напомнили, что из оккупированных РФ Абхазии и Цхинвальского региона изгнаны сотни тысяч грузин, а оставшиеся подвергаются дискриминации, включая невозможность обучать детей на родном грузинском языке. Но все прошло относительно спокойно, и первоначально в СМИ и соцсетях акция у памятника особого резонанса не имела.

Если бы действительно в МИД РФ хотели внутренней стабильности в Грузии, то они бы постарались просто лишний раз о ней «не вспоминать». Тем более что резко негативное отношение части грузинских граждан к организации российскими дипломатами празднования Дня русского языка в Тбилиси было вполне ожидаемо. Но, «выдержав паузу», МИД РФ начал громко «возмущаться» спустя 12 дней после мероприятия у памятника Пушкину в Тбилиси. На брифинге 18 июня пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова неожиданно решительно осудила участников акции протеста. «Это была кучка экстремистов. Я не буду подробно на этом останавливаться, на их порочных действиях, чтобы, наверное, не сделать этому всему рекламу», — заявила Захарова. Хотя реально она как раз сделала рекламу движению «Грузинская республика», о котором до ее брифинга мало кто знал в самой Грузии. «День русского языка стал неотъемлемой частью культурного наследия Грузии, грузинского народа, грузинской культуры, одним из символов дружбы, взаимопонимания между народами. Мы рассчитываем, что грузинские правоохранительные органы сделают выводы и дадут соответствующую оценку действиям радикалов ли, экстремистов ли, хулиганов ли. Это уже за грузинскими правоохранителями — давать им соответствующую квалификацию», — отметила Мария Захарова, тем самым подыгрывая тезисам грузинской оппозиции о том, что, мол, «Грузинская мечта» получает указания из Москвы. Пресс-секретарь МИД РФ сделала акцент и на том, как важен День русского языка. «Он отмечается во многих странах мира. В Грузии по уже устоявшейся многолетней традиции представители местной интеллигенции, общественные деятели, сотрудники Секции интересов России при посольстве Швейцарии собрались у бюста Александра Пушкина на площади Свободы в центре Тбилиси, возложили цветы к памятнику поэту... Не менее важно, что в ходе праздника прозвучали произведения Пушкина, посвященные Грузии. Какие потрясающие строки он посвятил этим местам!» — заявила Мария Захарова. Но попытки прикрыть факт оккупации и этнических чисток «величием Пушкина» выглядят малоубедительно. Пока не будут решены принципиальные вопросы с оккупированными территориями, Москве лезть в Грузию «со своим самоваром» не нужно. У грузин, как говорится, и своих самоваров хватает!