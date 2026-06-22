6 июня в сквере в центре Тбилиси у памятника Александру Пушкину состоялось мероприятие, посвященное Дню русского языка. Оно было организовано Секцией интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.
Рядом провели свою акцию протеста члены гражданского движения «Грузинская республика». Они напомнили, что из оккупированных РФ Абхазии и Цхинвальского региона изгнаны сотни тысяч грузин, а оставшиеся подвергаются дискриминации, включая невозможность обучать детей на родном грузинском языке. Но все прошло относительно спокойно, и первоначально в СМИ и соцсетях акция у памятника особого резонанса не имела.
Если бы действительно в МИД РФ хотели внутренней стабильности в Грузии, то они бы постарались просто лишний раз о ней «не вспоминать». Тем более что резко негативное отношение части грузинских граждан к организации российскими дипломатами празднования Дня русского языка в Тбилиси было вполне ожидаемо. Но, «выдержав паузу», МИД РФ начал громко «возмущаться» спустя 12 дней после мероприятия у памятника Пушкину в Тбилиси. На брифинге 18 июня пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова неожиданно решительно осудила участников акции протеста.
«Это была кучка экстремистов. Я не буду подробно на этом останавливаться, на их порочных действиях, чтобы, наверное, не сделать этому всему рекламу», — заявила Захарова. Хотя реально она как раз сделала рекламу движению «Грузинская республика», о котором до ее брифинга мало кто знал в самой Грузии.
«День русского языка стал неотъемлемой частью культурного наследия Грузии, грузинского народа, грузинской культуры, одним из символов дружбы, взаимопонимания между народами. Мы рассчитываем, что грузинские правоохранительные органы сделают выводы и дадут соответствующую оценку действиям радикалов ли, экстремистов ли, хулиганов ли. Это уже за грузинскими правоохранителями — давать им соответствующую квалификацию», — отметила Мария Захарова, тем самым подыгрывая тезисам грузинской оппозиции о том, что, мол, «Грузинская мечта» получает указания из Москвы.
Пресс-секретарь МИД РФ сделала акцент и на том, как важен День русского языка.
«Он отмечается во многих странах мира. В Грузии по уже устоявшейся многолетней традиции представители местной интеллигенции, общественные деятели, сотрудники Секции интересов России при посольстве Швейцарии собрались у бюста Александра Пушкина на площади Свободы в центре Тбилиси, возложили цветы к памятнику поэту... Не менее важно, что в ходе праздника прозвучали произведения Пушкина, посвященные Грузии. Какие потрясающие строки он посвятил этим местам!» — заявила Мария Захарова.
Но попытки прикрыть факт оккупации и этнических чисток «величием Пушкина» выглядят малоубедительно. Пока не будут решены принципиальные вопросы с оккупированными территориями, Москве лезть в Грузию «со своим самоваром» не нужно. У грузин, как говорится, и своих самоваров хватает!
Также возникает вопрос: если День русского языка так важен, почему МИД РФ отреагировал на произошедшее спустя достаточно большой промежуток времени? Что мешало той же Марии Захаровой более оперативно заявить о факте «экстремизма»? Зачем она «дотянула» до 18 июня, когда день рождения Пушкина давно отпраздновали?
Напомним, 20 июня 2026 года — годовщина так называемой «ночи Гаврилова» — начала массовых протестов оппозиции. Формальным поводом для них послужил приезд в Тбилиси российской делегации на запланированное на 20 июня 2019 г. пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в стенах грузинского парламента. Тогда депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов уселся в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало возмущение оппозиционеров. Массовые протесты в «ночь Гаврилова» стали, по факту, первой попыткой силового захвата здания парламента со стороны оппозиции.
В 7-ю годовщину «ночи Гаврилова» оппозиции нужен был повод и «доказательство» того, что при попустительстве «Грузинской мечты» российские политики и дипломаты распоряжаются в Грузии «как у себя дома». Таким поводом мог быть и День русского языка в Тбилиси. Но и о нем, и об акции их оппонентов быстро забыли, если бы не «напоминание». Мария Захарова о произошедшем у памятника Пушкину напомнила именно накануне годовщины «ночи Гаврилова».
Трудно было придумать лучший «подарок» для противников «Грузинской мечты». 20 июня информационное пространство Грузии было заполнено обсуждением вопросов навязывания Грузии страной-оккупантом своих «праздников». Вспомнили не только «ночь Гаврилова», но и многое другое. В ночь с 20 на 21 июня 2026 г. оппозиция смогла провести достаточно многочисленную акцию у парламента.
Неожиданно ставшее известным благодаря заявлению Захаровой движение «Грузинская Республика» выступило с ответным заявлением. В нем подчеркивалось, что участие российских официальных лиц в публичных мероприятиях, посвященных русскому языку, до тех пор, пока Россия продолжает контролировать часть территории Грузии и ограничивать использование грузинского языка в Абхазии и Цхинвальском регионе, неприемлемо.
«Несмотря на попытки грузинских властей учитывать интересы Москвы, ответом стали лишь новые проявления несправедливости. В оккупированных регионах положение продолжает ухудшаться, и ответственность за это лежит на России», — говорится в заявлении «Грузинской Республики».
МИД РФ в очередной раз сделал медвежью услугу правящей «Грузинской мечте». Заявление Марии Захаровой вновь дало повод для обвинений со стороны оппозиции в содействии неоколониальной политике Москвы. Хотя в МИД РФ должны понимать, что отстранение «Грузинской мечты» от власти, особенно силовое, для РФ может означать открытие в регионе «второго фронта» продолжающейся украинской войны.
Сразу после «ночи Гаврилова» в 2019 г. с подачи МИД РФ в Кремле также сделали все, чтобы мобилизовать грузинскую оппозицию и обеспечить ей поддержку в грузинском обществе. Чего только стоит запрет авиасообщения РФ с Грузией летом 2019 г. От такой «защиты российских интересов» пострадали и те, кто зависел от притока российских туристов и был позитивно настроен к РФ. МИД РФ так своеобразно «защищает русский язык», что только вредит тем, кто лояльно относится к России. Впрочем, в Украине дело обстоит еще хуже. Там при участии МИД РФ уже «дозащищали» русский язык и русскоязычных до многолетней кровопролитной войны, в ходе которой превращаются в руины регионы, где жило в основном русскоязычное население.
В Грузии, к счастью, до масштабной войны дело пока не дошло. Но МИД РФ «старается», навязывая свои «праздники» и реагируя на их неприятие так, чтобы вызвать еще большую неприязнь к Москве. Хотя очевидно, что такая политика МИД РФ не только неуместна, но и способствует политической поляризации в грузинском обществе. Особенно при сохранении оккупации грузинских территорий и наличии сотен тысяч беженцев.