В Азербайджане пострадал историко-архитектурный памятник

В Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры сообщили haqqin.az, что в караван-сарай, являющийся архитектурным памятником государственного значения, расположенный в Гарадагском районе Баку и зарегистрированный под инвентарным номером 108, было совершено незаконное вмешательство.
В ходе проверки было установлено, что исторические надписи на памятнике были покрыты песчано-цементным раствором, в результате чего памятнику был нанесен ущерб.
Отметим, что в Гарадагском районе сохранилось несколько караван-сараев, возведенных на древних караванных путях. Один из них — упомянутое выше историческое здание, известное как караван-сарай Сангачал. Построенный в XV веке, этот памятник исторически служил местом остановки для торговцев и путешественников, следовавших по караванным путям. До недавнего времени он использовался как заведение общественного питания.
В результате оперативных мер, принятых госслужбой, следы незаконного вмешательства были удалены, материал, покрывавший исторические элементы, удален с поверхности объекта, и первоначальное состояние памятника восстановлено.
В соответствии со статьей 231.3 Кодекса об административных правонарушениях принимаются соответствующие меры для привлечения к ответственности лиц, нарушивших требования охраны и использования культурного и природного наследия, в том числе Закон Азербайджанской Республики «Об охране историко-культурных памятников».
В соответствии с Законом «Об охране историко-культурных памятников» запрещается повреждать или разрушать памятники, перемещать их в другое место без согласия Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры, а также проводить строительные, монтажные, реставрационные, реконструкционные, консервационные работы или работы по благоустройству, нарушающие их целостность и представляющие для них угрозу.