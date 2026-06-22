В Азербайджане пострадал историко-архитектурный памятник

В Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры сообщили haqqin.az, что в караван-сарай, являющийся архитектурным памятником государственного значения, расположенный в Гарадагском районе Баку и зарегистрированный под инвентарным номером 108, было совершено незаконное вмешательство.

В ходе проверки было установлено, что исторические надписи на памятнике были покрыты песчано-цементным раствором, в результате чего памятнику был нанесен ущерб.

Отметим, что в Гарадагском районе сохранилось несколько караван-сараев, возведенных на древних караванных путях. Один из них — упомянутое выше историческое здание, известное как караван-сарай Сангачал. Построенный в XV веке, этот памятник исторически служил местом остановки для торговцев и путешественников, следовавших по караванным путям. До недавнего времени он использовался как заведение общественного питания.