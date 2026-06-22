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О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Израиль и Ливан сядут за стол переговоров

12:04 355

Израиль и Ливан на этой неделе проведут переговоры о территориях, которые будут переданы под контроль армии Ливана, об этом пишет Haaretz.

Издание сообщает, что армия Израиля частично отступит от «желтой линии» в Ливане, а ливанская армия будет действовать в этих районах под наблюдением США.

Израиль снял все ограничения на севере страны в преддверии переговоров о выводе войск из некоторых районов Ливана.

Источник в миротворческой миссии ООН в Ливане (UNIFIL) сообщил, что в воскресенье не было зафиксировано ни одного нападения между Израилем и «Хезболлой», что является первым подобным случаем с 2 марта.

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