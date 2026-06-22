Израиль и Ливан сядут за стол переговоров

Израиль и Ливан на этой неделе проведут переговоры о территориях, которые будут переданы под контроль армии Ливана, об этом пишет Haaretz.

Издание сообщает, что армия Израиля частично отступит от «желтой линии» в Ливане, а ливанская армия будет действовать в этих районах под наблюдением США.

Израиль снял все ограничения на севере страны в преддверии переговоров о выводе войск из некоторых районов Ливана.

Источник в миротворческой миссии ООН в Ливане (UNIFIL) сообщил, что в воскресенье не было зафиксировано ни одного нападения между Израилем и «Хезболлой», что является первым подобным случаем с 2 марта.