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О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Стартовали технические переговоры между Ираном и США

обновлено 12:22
12:22 472

В Швейцарии проходят технические переговоры между Ираном и США.

Сегодня в Швейцарии начались технические переговоры между Ираном и США о механизмах реализации меморандума о взаимопонимании и создании соответствующих рабочих групп, сообщают иранские государственные СМИ.

Согласно сообщениям, иранскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади.

*** 12:15

Делегация Ирана во главе со спикером Меджлиса Мохаммадом Багером Галибафом покинула Швейцарию спустя 18 часов переговоров по вопросу реализации подписанного ранее меморандума с США и направилась в Тегеран. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

Переговоры на уровне экспертов по механизмам реализации меморандума США и Ирана и созданию профильных комитетов начнутся в Швейцарии 22 июня, сообщает ISNA. Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади возглавит команду иранских экспертов на дальнейших переговорах с США по реализации меморандума.

Ранее Катар и Пакистан, выполняющие роль посредников между Тегераном и Вашингтоном, сообщили, что стороны в Бюргенштоке разработали дорожную карту выхода на заключение окончательного соглашения Ирана и США. Кроме того, будет создан специальный комитет для контроля за ходом переговоров.

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