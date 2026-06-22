Стартовали технические переговоры между Ираном и США

Сегодня в Швейцарии начались технические переговоры между Ираном и США о механизмах реализации меморандума о взаимопонимании и создании соответствующих рабочих групп, сообщают иранские государственные СМИ.

Делегация Ирана во главе со спикером Меджлиса Мохаммадом Багером Галибафом покинула Швейцарию спустя 18 часов переговоров по вопросу реализации подписанного ранее меморандума с США и направилась в Тегеран. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

Переговоры на уровне экспертов по механизмам реализации меморандума США и Ирана и созданию профильных комитетов начнутся в Швейцарии 22 июня, сообщает ISNA. Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади возглавит команду иранских экспертов на дальнейших переговорах с США по реализации меморандума.

Ранее Катар и Пакистан, выполняющие роль посредников между Тегераном и Вашингтоном, сообщили, что стороны в Бюргенштоке разработали дорожную карту выхода на заключение окончательного соглашения Ирана и США. Кроме того, будет создан специальный комитет для контроля за ходом переговоров.