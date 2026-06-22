«Орден Белого Орла является символом признательности Польши и высшей наградой, присуждаемой выдающимся людям, связанным с Польшей особыми узами и разделяющим ее ценности. Среди награжденных — святой Иоанн Павел II, генералы Владислав Андерс и Станислав Мачек, ротмистр Витольд Пилецкий, премьер-министр Ян Ольшевский и диссидент Анджей Почобут. А также многочисленные иностранцы, в том числе государственные деятели.

Президент Зеленский упомянул Бенито Муссолини, Екатерину II и Герхарда Шрёдера, которые не были лишены этой награды. Первые двое давно ушли из жизни, а Польша не отзывает Орден посмертно. Бывший канцлер Германии, в свою очередь, никогда не оскорблял польский народ столь открыто, как президент Украины, хотя его деятельность в интересах путинской России следует осудить как вредоносную для Польши и Европы.

При правительстве Шрёдера в Германии не было возведено ни одного памятника в честь Гитлера или Гиммлера. Ни одно подразделение бундесвера не было названо именем «героев СС». Однако президент Зеленский, который сейчас попрекает тем, что Муссолини, Екатерина II и Шрёдер не лишились Ордена, не жаловался на то, что они его имеют, когда три года назад сам принимал эту награду.

Помимо этого, к оскорблению, которым стало присвоение украинскому воинскому подразделению имени «героев УПА», он добавляет новое, возвращая орден через курьера. Суть дела состоит в намеренном унижении украинским лидером народа, который на протяжении последних четырех лет оказался лучшим другом Украины. Убийц предков тех, кто помог тебе, когда речь шла о жизни и смерти, не чтят. Когда кто-то протягивает тебе руку помощи, а ты охотно ее принимаешь — нельзя потом оскорблять того, кто помог. Скажем прямо: президент Навроцкий отозвал Орден, но не убрал руку. Мы поддерживаем Украину, но не позволим себя оскорблять».