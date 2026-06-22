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Премьер Британии подал в отставку

обновлено 12:56
12:56 595

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уходит в отставку. Теперь правительство страны может возглавить Энди Бёрнем — теперь уже бывший мэр Большого Манчестера, который на прошлой неделе одержал убедительную победу на внеочередных выборах депутата парламента от округа Мейкерфилд на северо-западе Англии, сообщает Би-би-си.

В Лейбористской партии многие надеются, что Бёрнем поможет этой политической силе преодолеть угрозу растущей популярности правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа: по данным социологов, она остается самой популярной политической силой в стране.

Однако всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позже августа 2029 года, поэтому лейбористы рассчитывают, что до этого времени им удастся вновь завоевать симпатии избирателей.

Стармер уходит с должности после провальных для Лейбористской партии местных выборов 7 мая, в результате которых как правящие лейбористы, так и консерваторы понесли серьезные потери, уступив значительную часть голосов партии Reform UK и в меньшей степени Партии зеленых.

Отставка Стармера означает, что Великобритания получит уже седьмого главу правительства за немногим более чем десятилетие.

Правительство Великобритании во главе с Киром Стармером пришло к власти в результате всеобщих выборов, которые состоялись в начале июля 2024 года. На них Лейбористская партия нанесла разгромное поражение правившим страной до этого консерваторам и привела в парламент рекордное число депутатов.

За примерно два года работы кабинет Стармера сумел значительно снизить масштабы нелегальной иммиграции в страну. Именно это вызывало недовольство многих избирателей, которые делали выбор в пользу Reform UK, для которой антимигрантская повестка стала основным пунктом программы. Правительство также говорит, что ему удалось улучшить показатели работы Национальной системы здравоохранения — еще один важнейший вопрос внутренней политики в Великобритании.

После выборов 7 мая несколько депутатов от Лейбористской партии призвали запустить процесс выборов нового лидера и, соответственно, главы правительства. А 11 июня об отставке заявил министр обороны Джон Хили и его заместитель Алистер Карнс: они заявили, что план инвестиций в оборонную сферу «существенно не дотягивает до уровня, необходимого для обороны страны в это опасное время».

*** 12:41

Британский премьер Кир Стармер объявил о своей отставке с поста премьер-министра и лидера Лейбористской партии. Об этом сообщает Би-би-си.

Он подал в отставку, сделав заявление перед резиденцией на Даунинг-стрит, 10.

Стармер сказал, что каждое решение, принятое им на посту, было продиктовано желанием «ставить страну, которую я люблю, на первое место».

Энди Бернхэм, который может сменить британского премьер-министра, сегодня прибудет в Вестминстер для принесения присяги в качестве депутата от округа Мейкерфилд после победы на дополнительных выборах на прошлой неделе, сообщает Би-би-си.

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