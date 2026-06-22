Четыре президента вернули ордена. Польша осталась с обидой, Россия – с подарком…

Вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА (Украинская повстанческая армия) и заявил, что Варшава не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от «культа тоталитаризма и насилия». После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды. В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил свой орден по почте Каролю Навроцкому. Вслед за этим второй президент Украины Леонид Кучма в связи с решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла решил отказаться от этого ордена, которым его наградили еще в 1997 году. После него такое же решение приняли третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко. Навроцкий в субботу пояснил, что лишил Зеленского ордена Белого Орла, поскольку тот своим поступком пересек «порог боли» поляков. Известно, что решение Навроцкого связано с фактором Волынской трагедии. Спор Украины и Польши вокруг этих событий 1943-1944 годов вращается вокруг их квалификации и вопроса эксгумации останков. Эти события официально признаны польским парламентом (Сенатом и Сеймом) как геноцид польского народа, совершенный украинскими националистами (ОУН и УПА). В Украине же эти события трактуются как обоюдный польско-украинский исторический конфликт. В Украине деятельность УПА считается героической, а термин «геноцид» в отношении действий украинских отрядов отвергается. Окончательного примирения в оценках прошлого пока не достигнуто, и в политическом поле тема периодически (как, например, сейчас) становится источником дипломатических напряженностей. Конфликт между Киевом и Варшавой haqqin.az обсудил с украинским и польским экспертами.

Директор Центра политических исследований «Пента» (Украина) Владимир Фесенко отметил, что президент Навроцкий не представляет всю Польшу. Да и позиция польского правительства несколько иная. «Навроцкий намеренно провоцирует этот конфликт в том числе и в борьбе против правительства Туска. В 2022 году про «геноцид» не вспоминали. В 2003 году президенты Польши и Украины придерживались совместной и конструктивной позиции в оценке Волынской трагедии: прощаем и просим прощения. Автор этой формулы - Папа Иоанн Павел II, этнический поляк. Позиция Украины, которую поддерживают и многие поляки, - надо объединяться против угроз и вызовов сегодняшнего дня и думать о будущем, а не возрождать конфликты и вражду из прошлого, что выгодно только Кремлю», - объяснил положение дел исследователь. В отношении действий Навроцкого в Украине проявляется консенсус, продолжил он. «Даже наши партнеры не могут нам навязывать свою трактовку истории. И не важно, откуда это пытаются делать - из Москвы или Варшавы. Кстати, сам Навроцкий до того, как стал президентом, признавал право Украины самой оценивать свою историю и определять своих героев. У нас уже были проблемы с правительством ПиС в Польше, были проблемы и с Орбаном, и с Фицо. Украина отстаивала и будет отстаивать свои интересы, и защищать свое достоинство как государство, какой бы ни была политическая конъюнктура в некоторых соседних государствах. Украина доказала всему миру, что умеет себя защищать», - подчеркнул Фесенко. Польский аналитик, профессор факультета политологии и международных исследований Университета Николая Коперника в Торуни Роман Бэккер заявил, что отзыв ордена Белого Орла Каролем Навроцким и последующее возвращение ордена обычной почтой Владимиром Зеленским — это не спор между Польшей и Украиной.