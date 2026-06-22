Четыре президента вернули ордена. Польша осталась с обидой, Россия – с подарком…

Вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА (Украинская повстанческая армия) и заявил, что Варшава не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от «культа тоталитаризма и насилия».
После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.
В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил свой орден по почте Каролю Навроцкому. Вслед за этим второй президент Украины Леонид Кучма в связи с решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла решил отказаться от этого ордена, которым его наградили еще в 1997 году. После него такое же решение приняли третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
Навроцкий в субботу пояснил, что лишил Зеленского ордена Белого Орла, поскольку тот своим поступком пересек «порог боли» поляков.
Известно, что решение Навроцкого связано с фактором Волынской трагедии. Спор Украины и Польши вокруг этих событий 1943-1944 годов вращается вокруг их квалификации и вопроса эксгумации останков. Эти события официально признаны польским парламентом (Сенатом и Сеймом) как геноцид польского народа, совершенный украинскими националистами (ОУН и УПА).
В Украине же эти события трактуются как обоюдный польско-украинский исторический конфликт. В Украине деятельность УПА считается героической, а термин «геноцид» в отношении действий украинских отрядов отвергается.
Окончательного примирения в оценках прошлого пока не достигнуто, и в политическом поле тема периодически (как, например, сейчас) становится источником дипломатических напряженностей.
Конфликт между Киевом и Варшавой haqqin.az обсудил с украинским и польским экспертами.
Директор Центра политических исследований «Пента» (Украина) Владимир Фесенко отметил, что президент Навроцкий не представляет всю Польшу. Да и позиция польского правительства несколько иная.
«Навроцкий намеренно провоцирует этот конфликт в том числе и в борьбе против правительства Туска. В 2022 году про «геноцид» не вспоминали. В 2003 году президенты Польши и Украины придерживались совместной и конструктивной позиции в оценке Волынской трагедии: прощаем и просим прощения. Автор этой формулы - Папа Иоанн Павел II, этнический поляк.
Позиция Украины, которую поддерживают и многие поляки, - надо объединяться против угроз и вызовов сегодняшнего дня и думать о будущем, а не возрождать конфликты и вражду из прошлого, что выгодно только Кремлю», - объяснил положение дел исследователь.
В отношении действий Навроцкого в Украине проявляется консенсус, продолжил он.
«Даже наши партнеры не могут нам навязывать свою трактовку истории. И не важно, откуда это пытаются делать - из Москвы или Варшавы. Кстати, сам Навроцкий до того, как стал президентом, признавал право Украины самой оценивать свою историю и определять своих героев.
У нас уже были проблемы с правительством ПиС в Польше, были проблемы и с Орбаном, и с Фицо. Украина отстаивала и будет отстаивать свои интересы, и защищать свое достоинство как государство, какой бы ни была политическая конъюнктура в некоторых соседних государствах. Украина доказала всему миру, что умеет себя защищать», - подчеркнул Фесенко.
Польский аналитик, профессор факультета политологии и международных исследований Университета Николая Коперника в Торуни Роман Бэккер заявил, что отзыв ордена Белого Орла Каролем Навроцким и последующее возвращение ордена обычной почтой Владимиром Зеленским — это не спор между Польшей и Украиной.
«Это искусственно созданный конфликт, раздутый нынешним президентом Польши Навроцким. Правительство и парламентское большинство критикуют решение Навроцкого. Премьер-министр Дональд Туск неоднократно, но безуспешно призывал обоих президентов к соглашению. Однако Зеленский не смог отменить свое решение. Миф об УПА — часть украинской традиции борьбы за независимость против Советов.
Угрожая отозвать орден две недели назад, Навроцкий попал в ловушку. Он не мог отказаться, потому что тогда он выглядел бы слабым. В свою очередь, отзыв ордена немедленно вызвал похвалу со стороны России. Дмитрий Медведев лично похвалил Навроцкого за отзыв ордена, как он написал, «у нациста Зеленского».
Убийство более 100 000 поляков на Волыни и в Восточной Галиции в 1943-1944 годах не было ни единственным, ни самым масштабным геноцидом, совершенным против польского народа во время Второй мировой войны. Гораздо более тяжкие преступления были совершены нацистами и Советским Союзом. Например, по приказу Сталина в Катыни и в других местах убивали военнопленных. Однако уже несколько лет, отчасти благодаря российским троллям, Волынь стала главной темой в польском сегменте соцсетей. Многие поляки считают, что более 80 лет назад, во время Второй мировой войны, была только Волынская резня и ничего больше. Российская пропаганда оказывает влияние», - констатирует профессор.
Это согласуется с растущей враждебностью по отношению к украинским эмигрантам, сожалеет он.
«Желание помочь им уменьшается, и их все чаще воспринимают как чужаков. Атмосфера сострадания и солидарности, царившая четыре года назад, угасает, и начинают проявляться усталость, страх перед чужаками и растущий страх за собственную безопасность. Этот сдвиг в общественных настроениях используется правой оппозицией. Навроцкий все больше становится ее представителем, стремясь объединить все правые оппозиционные партии под своим руководством и таким образом создать политическую базу, подчиненную ему. Решение Навроцкого лишить Зеленского ордена увеличивает его шансы стать лидером правой оппозиции, но также наносит ущерб хорошим отношениям с украинцами.
Лишение ордена сравнимо с требованием вернуть обручальное кольцо. После такого мало кто захочет снова встречаться», - заключает Бэккер.