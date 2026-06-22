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В Конго уже более 250 умерших от Эболы

12:49 156

Число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 1003. При этом 254 пациента скончались. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на местные власти.

В последнем докладе властей ДРК, опубликованном накануне вечером, отмечается, что уровень смертности вследствие заражения нынешним видом вируса составляет 25%.

«Группы реагирования активно продолжают исследования, осуществляют эпидемиологический надзор и профилактические мероприятия в пострадавших районах. Они продолжают наращивать усилия по информированию населения, диагностике и оказанию помощи для сдерживания распространения эпидемии», - подчеркивается в докладе.

Эпицентром эпидемии остается провинция Итури на востоке ДР Конго.

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