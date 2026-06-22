Минздрав назвал «нехорошие» пляжи

В рамках подготовки к весенне-летнему сезону 2026 года Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения на регулярной основе проводит мониторинги на пляжах, используемых населением для общественного отдыха, с целью оценки соблюдения санитарных норм и правил, а также показателей качества морской воды.

Согласно сообщению министерства, «контроль качества морской воды осуществляется ежемесячно с начала года. Начиная с мая интенсивность мониторингов увеличена, они проводятся еженедельно. Отобранные пробы морской воды исследуются в лабораториях Республиканского центра гигиены и эпидемиологии по физико-химическим и микробиологическим показателям».

Также, заявили в Минздраве, в течение купального сезона пробы морской воды дополнительно исследуются в соответствующих лабораториях Центра контроля особо опасных инфекций для надзора за особо опасными инфекционными заболеваниями. По результатам проведенных лабораторных исследований установлено, что в пробах морской воды, отобранных на некоторых территориях, химические и микробиологические показатели не соответствуют требованиям действующих санитарных норм и правил. В ходе мониторингов были выявлены отклонения от нормативных требований по показателям качества морской воды на пляжах в поселках Тюркан Хазарского района Баку, Говсан Сураханского района, Ших Сабаильского района, Сахиль Гарадагского района, а также в поселке Ашагы Нюведи, селе Сютемурдов, жилом массиве Кичик Базар города Ленкорань и на пляже в районе Ниязоба Хачмазского района. Причиной стало загрязнение санитарно-защитных зон отходами и сточными водами, отметили в Минздраве.

Учитывая сложившуюся ситуацию и в целях охраны здоровья населения, в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», Республиканский центр гигиены и эпидемиологии принял решения о временном ограничении использования морской воды для купания на указанных пляжах, а также на расположенных в этих зонах несанкционированных пляжных участках.