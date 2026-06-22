Российский пропагандист призвал разблокировать Telegram и нанести ядерный удар по Киеву

Российский олигарх Константин Малофеев объявил о заморозке своего канала в мессенджере Мах и призвал власти разблокировать Telegram. В своей статье он напомнил, что мессенджер отключили «ради безопасности», но «что-то пошло не так» — «диверсий и террора меньше не стало».

По словам пропагандиста, «безопасность, причем полная, наступила 18 июня», когда Москву атаковало рекордное с начала войны число украинских беспилотников. «Сколько дронов развернулось от ужаса, узнав, что у русских плохо грузятся сообщения? Сколько налетов отменили в Киеве, потому что в Москве победили мессенджер?» — написал Малофеев.

При этом он раскритиковал госмессенджер Мах, который, по его словам, не посылает пуш-уведомления при воздушных тревогах. «Разработчики посоветовали просто время от времени открывать приложение, чтобы не пропустить важное. Очень удобно. Особенно когда летит ракета. Открывайте, граждане, приложение по расписанию», — подчеркнул православный олигарх. Малофеев также добавил, что Мах практически по всем статьям уступает Telegram. «Есть регулярные сбои, вылеты, зависания, нестабильные уведомления, сложности с отправкой и получением сообщений. Есть более или менее обоснованные подозрения в шпионских функциях. Есть проблемы с магазинами приложений не только американской Apple, но и китайского Huawei AppGallery», — перечислил Малофеев.

Помимо этого, он обратил внимание на отсутствие в Мах полноценной функции комментариев, стабильных сторис для авторов каналов, самостоятельной функции трансляций, прозрачной статистики, а также понятной аналитики и монетизации. «Я замораживаю свой канал в Мах. Не удаляю — надежда на лучшее умирает последней. Но в данных обстоятельствах поддерживать эту платформу считаю невозможным», — написал предприниматель.

Кроме того, Малофеев раскритиковал расходы на «контроль трафика» и замедление интернета. Он напомнил, что на это выделили 84 млрд руб., хотя ограничения все равно будут обходить через VPN. Отдельно бизнесмен упомянул проблемы для российских военных после блокировки Telegram. «Пора прекратить имитацию безопасности. Пора перестать воевать с приложениями на телефонах собственных граждан. Пора заниматься тем, что действительно приближает Победу», — написал Малофеев.

Он призвал сделать так, чтобы у украинцев перестал работать Starlink и ударить «по инфраструктуре тактическим ядерным оружием». «Они хотят сделать Крым островом — пусть островом станет Киев без связи и электричества», — добавил пропагандист.