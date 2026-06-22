В Иране состоятся похороны Али Хаменеи. Кто поедет на церемонию от Азербайджана?

Делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой примет участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана аятоллой Сейидом Али Хаменеи, пишет АПА.

Церемония прощания с Али Хаменеи пройдет 4–5 июля в комплексе «Мосалла» в Тегеране, после чего его тело будет отправлено в город Кум.

9 июля после церемонии прощания в Куме аятолла Сейид Али Хаменеи, согласно своему завещанию, будет похоронен в Мешхеде.

Напомним, Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместного удара США и Израиля по Тегерану.