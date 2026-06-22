USD 1.7000
EUR 1.9474
RUB 2.3210
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Украинцы ударили по оборонному заводу и центру космической связи: есть пострадавшие

видео; обновлено 14:02
14:02 2479

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Воронежу, сообщает украинский телеграм-канал Exilenova+. О ракетном ударе по городу также пишет близкий к российским силовикам телеграм-канал «База».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 11:40 по московскому времени заявил, что в регионе объявлена ракетная опасность.

Местные паблики утверждают, что атакован Воронежский завод полупроводниковых приборов. По данным украинской разведки, завод занимается в том числе производством деталей для ракет.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, силы ПВО сбили над городом «несколько высокоскоростных воздушных целей». Три человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Гусев заявил, что «повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа». Он не уточнил, о каком предприятии идет речь.

* * * 13:46

Силы обороны Украины 21 июня и в ночь на понедельник, 22 июня, нанесли удар по центру космической связи Дубна в Московской области РФ, а также по полигону подготовки операторов БПЛА и логистической инфраструктуре российских войск, сообщает Генштаб ВСУ.

По данным Сил обороны, в центре Дубны после атаки дронов наблюдается масштабное задымление. Российские военные, а также власти Москвы и Московской области эту информацию не комментировали.

Также украинские военные нанесли удар по российскому полигону подготовки операторов БПЛА в районе Дебальцево, а также по пунктам управления БПЛА в районах Мирнограда и Перебудови в Донецкой области. Поражены командно-наблюдательные пункты РФ в районе Илек-Пеньковки Белгородской области РФ и в районе Покровска Донецкой области. Кроме того, Силы обороны Украины атаковали автомобильный мост возле Васильевки в Запорожской области, который россияне используют для переброски войск и обеспечения своей армии.

Генштаб ВСУ также уточнил последствия поражения порта «Кавказ» 21 июня: повреждены объекты инфраструктуры порта и два автомобильных парома. Эти объекты используются для обеспечения войск россиян в южных регионах Украины, говорится в сообщении.

* * * 13:25

Около пяти хлопков раздалось в Воронеже после объявления ракетной опасности днем 22 июня. Горожане сообщают о хлопках, которые слышали в разных районах города. Наблюдатели заявляют о ракетном обстреле города.

Около 12:00 (13:00 по Баку) жители Воронежа начали сообщать о взрывах в городе. Над местами попаданий поднимаются высокие столбы дыма, сообщают местные паблики.

Предположительно, по городу были запущены ракеты Storm Shadow. В сети пишут, что под ударом оказался Воронежский завод полупроводниковых приборов.

По сообщениям российских СМИ, в Воронежской области с 11:40 по местному времени (12:40 по Баку) действует режим ракетной опасности. Граждан попросили уйти в укрытия и отойти от окон.

Пока официальных сообщений о каких-либо происшествиях от властей города не поступало.

Кипрский пазл: деталей много, но… Турция сказала свое слово
Кипрский пазл: деталей много, но… Турция сказала свое слово наш обзор; все еще актуально
02:55 4233
Алиев и Бердымухамедов подписали совместное заявление
Алиев и Бердымухамедов подписали совместное заявление фото
14:28 594
Украинцы ударили по оборонному заводу и центру космической связи: есть пострадавшие
Украинцы ударили по оборонному заводу и центру космической связи: есть пострадавшие видео; обновлено 14:02
14:02 2480
Самолет Гюмри – Москва приземлился в Махачкале
Самолет Гюмри – Москва приземлился в Махачкале обновлено 14:05
14:05 1516
В Иране состоятся похороны Али Хаменеи. Кто поедет на церемонию от Азербайджана?
В Иране состоятся похороны Али Хаменеи. Кто поедет на церемонию от Азербайджана?
13:15 1478
Российский пропагандист призвал разблокировать Telegram и нанести ядерный удар по Киеву
Российский пропагандист призвал разблокировать Telegram и нанести ядерный удар по Киеву
13:11 1755
Минздрав назвал «нехорошие» пляжи
Минздрав назвал «нехорошие» пляжи
13:06 1320
Алиев и Бердымухамедов выступили с заявлениями
Алиев и Бердымухамедов выступили с заявлениями фото; обновлено 13:46
13:46 4274
Москва полезла в Тбилиси со своим самоваром. Но у грузин и своих хватает!
Москва полезла в Тбилиси со своим самоваром. Но у грузин и своих хватает! Статья Вахтанга Джохадзе
11:30 2813
В России признались в причастности к отставке Стармера
В России признались в причастности к отставке Стармера обновлено 13:34
13:34 2356
Россия атаковала торговые суда в Черном море: есть погибший
Россия атаковала торговые суда в Черном море: есть погибший ФОТО; обновлено 12:30
12:30 2205

ЭТО ВАЖНО

Кипрский пазл: деталей много, но… Турция сказала свое слово
Кипрский пазл: деталей много, но… Турция сказала свое слово наш обзор; все еще актуально
02:55 4233
Алиев и Бердымухамедов подписали совместное заявление
Алиев и Бердымухамедов подписали совместное заявление фото
14:28 594
Украинцы ударили по оборонному заводу и центру космической связи: есть пострадавшие
Украинцы ударили по оборонному заводу и центру космической связи: есть пострадавшие видео; обновлено 14:02
14:02 2480
Самолет Гюмри – Москва приземлился в Махачкале
Самолет Гюмри – Москва приземлился в Махачкале обновлено 14:05
14:05 1516
В Иране состоятся похороны Али Хаменеи. Кто поедет на церемонию от Азербайджана?
В Иране состоятся похороны Али Хаменеи. Кто поедет на церемонию от Азербайджана?
13:15 1478
Российский пропагандист призвал разблокировать Telegram и нанести ядерный удар по Киеву
Российский пропагандист призвал разблокировать Telegram и нанести ядерный удар по Киеву
13:11 1755
Минздрав назвал «нехорошие» пляжи
Минздрав назвал «нехорошие» пляжи
13:06 1320
Алиев и Бердымухамедов выступили с заявлениями
Алиев и Бердымухамедов выступили с заявлениями фото; обновлено 13:46
13:46 4274
Москва полезла в Тбилиси со своим самоваром. Но у грузин и своих хватает!
Москва полезла в Тбилиси со своим самоваром. Но у грузин и своих хватает! Статья Вахтанга Джохадзе
11:30 2813
В России признались в причастности к отставке Стармера
В России признались в причастности к отставке Стармера обновлено 13:34
13:34 2356
Россия атаковала торговые суда в Черном море: есть погибший
Россия атаковала торговые суда в Черном море: есть погибший ФОТО; обновлено 12:30
12:30 2205
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться