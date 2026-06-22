Украинцы ударили по оборонному заводу и центру космической связи: есть пострадавшие

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Воронежу, сообщает украинский телеграм-канал Exilenova+. О ракетном ударе по городу также пишет близкий к российским силовикам телеграм-канал «База».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 11:40 по московскому времени заявил, что в регионе объявлена ракетная опасность. Местные паблики утверждают, что атакован Воронежский завод полупроводниковых приборов. По данным украинской разведки, завод занимается в том числе производством деталей для ракет. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, силы ПВО сбили над городом «несколько высокоскоростных воздушных целей». Три человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Гусев заявил, что «повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа». Он не уточнил, о каком предприятии идет речь.

* * * 13:46 Силы обороны Украины 21 июня и в ночь на понедельник, 22 июня, нанесли удар по центру космической связи Дубна в Московской области РФ, а также по полигону подготовки операторов БПЛА и логистической инфраструктуре российских войск, сообщает Генштаб ВСУ. По данным Сил обороны, в центре Дубны после атаки дронов наблюдается масштабное задымление. Российские военные, а также власти Москвы и Московской области эту информацию не комментировали. Также украинские военные нанесли удар по российскому полигону подготовки операторов БПЛА в районе Дебальцево, а также по пунктам управления БПЛА в районах Мирнограда и Перебудови в Донецкой области. Поражены командно-наблюдательные пункты РФ в районе Илек-Пеньковки Белгородской области РФ и в районе Покровска Донецкой области. Кроме того, Силы обороны Украины атаковали автомобильный мост возле Васильевки в Запорожской области, который россияне используют для переброски войск и обеспечения своей армии. Генштаб ВСУ также уточнил последствия поражения порта «Кавказ» 21 июня: повреждены объекты инфраструктуры порта и два автомобильных парома. Эти объекты используются для обеспечения войск россиян в южных регионах Украины, говорится в сообщении.

* * * 13:25 Около пяти хлопков раздалось в Воронеже после объявления ракетной опасности днем 22 июня. Горожане сообщают о хлопках, которые слышали в разных районах города. Наблюдатели заявляют о ракетном обстреле города. Около 12:00 (13:00 по Баку) жители Воронежа начали сообщать о взрывах в городе. Над местами попаданий поднимаются высокие столбы дыма, сообщают местные паблики.