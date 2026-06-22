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Самолет Гюмри – Москва приземлился в Махачкале

обновлено 14:05
14:05 1516

Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Гюмри — Москва, сел в аэропорту Махачкалы, сообщила Росавиация.

*** 13:42

Авиарейс Гюмри - Москва подал сигнал бедствия, об этом сообщают армянские СМИ.

Рейс DP856 (Boeing 737-800) подал сигнал 7700 (ЧС на борту), развернулся в небе над Дагестаном и стал снижаться в районе Махачкалы.

Самолет Boeing вылетел из Гюмри в 12:24 по Баку. Чуть менее чем через час полета над Дагестаном он подал сигнал general emergency и снизился до высоты 3 тысяч метров. 

Позже стало известно, что самолет сядет в Махачкале. Cамолет должен был прибыть в Москву в 16:25 по Баку.

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