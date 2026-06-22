Самолет Гюмри – Москва приземлился в Махачкале

Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Гюмри — Москва, сел в аэропорту Махачкалы, сообщила Росавиация.
*** 13:42
Авиарейс Гюмри - Москва подал сигнал бедствия, об этом сообщают армянские СМИ.
Рейс DP856 (Boeing 737-800) подал сигнал 7700 (ЧС на борту), развернулся в небе над Дагестаном и стал снижаться в районе Махачкалы.
Самолет Boeing вылетел из Гюмри в 12:24 по Баку. Чуть менее чем через час полета над Дагестаном он подал сигнал general emergency и снизился до высоты 3 тысяч метров.
Позже стало известно, что самолет сядет в Махачкале. Cамолет должен был прибыть в Москву в 16:25 по Баку.