Самолет Гюмри – Москва приземлился в Махачкале

*** 13:42

Авиарейс Гюмри - Москва подал сигнал бедствия, об этом сообщают армянские СМИ.

Рейс DP856 (Boeing 737-800) подал сигнал 7700 (ЧС на борту), развернулся в небе над Дагестаном и стал снижаться в районе Махачкалы.

Самолет Boeing вылетел из Гюмри в 12:24 по Баку. Чуть менее чем через час полета над Дагестаном он подал сигнал general emergency и снизился до высоты 3 тысяч метров.

Позже стало известно, что самолет сядет в Махачкале. Cамолет должен был прибыть в Москву в 16:25 по Баку.