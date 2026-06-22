Алиев и Бердымухамедов подписали совместное заявление

22 июня с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Туркменистаном.

«Техническими условиями для обмена предварительной информацией о перевозимых между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном товарах и транспортных средствах» обменялись председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров и председатель Таможенной службы Туркменистана Максат Худайкулыев.

«Протоколом о сотрудничестве между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Таможенной службой Туркменистана в области таможенной статистики взаимной торговли» обменялись председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров и председатель Таможенной службы Туркменистана Максат Худайкулыев.

«Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Государственным комитетом по физической культуре и спорту Туркменистана в сфере спорта» обменялись министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Туркменистана Аллаберди Сапаров.

«Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана в сфере труда и социальной защиты населения» обменялись министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев и министр труда и социальной защиты населения Туркменистана Мухамметсейит Сылапов.

«Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в сфере здравоохранения» обменялись министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Мыратберди Гайыпов.