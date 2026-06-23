Фельдмаршал принимает план Массада. Саддама ведут к власти

Ливия, раздираемая гражданской войной после свержения Каддафи, на днях вновь оказалась в центре внимания международной дипломатии, поскольку Соединенные Штаты предпринимают новые усилия, добиваясь формирования единого правительства и воссоединения разрозненных институтов страны. Более того, США действуют в Ливии не в одиночку, а вместе с Турцией, которая стала одним из ведущих зарубежных игроков в стране. На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон предложил новую политическую модель объединения Ливии. Детали этого плана не разглашаются, но, как стало известно Financial Times, администрация Трампа предусматривает слияние администраций Восточной и Западной Ливии в единую исполнительную власть, способную управлять страной. Аналитики отмечают, что эти усилия отражают более широкую попытку возобновить движение к всеобъемлющему урегулированию после многих лет противостояния и зашедших в тупик политических процессов.

План Массада: Саддам может стать президентом В центре этой инициативы находится Массад Булос, советник президента США Дональда Трампа по делам Ближнего Востока и Африки, который стал ключевой фигурой в усилиях по посредничеству между противоборствующими лагерями в Ливии. В интервью газете Financial Times Булос заявил, что цель ясна: «Наш план состоит в том, чтобы иметь единое правительство и объединить все институты». Данное предложение дополнит усилия ООН, направленные на проведение парламентских и президентских выборов в будущем, а также послужит краткосрочным механизмом для стабилизации Ливии и преодоления институциональной раздробленности. Как заявляют представители ООН и аналитики, попытки ООН провести выборы для объединения Ливии неоднократно срывались политиками и вооруженными группировками, опасающимися потери влияния и доступа к государственным ресурсам, включая миллиарды долларов доходов от экспорта нефти. Согласно американской концепции, раздробленную политическую архитектуру Ливии следует реструктурировать вокруг единой системы управления, объединяющей институты, в настоящее время разделенные между конкурирующими властями на востоке и западе. Цель состоит в создании единого исполнительного органа, способного централизованно управлять ключевыми суверенными портфелями, включая безопасность, экономическую политику и нефтяной сектор. Булос заявил, что его план будет дополнять усилия ООН по проведению парламентских выборов и может стать «частью пакета» и «краткосрочным соглашением», предшествующим парламентским и президентским выборам. Советник Трампа отметил, что американские энергетические компании, включая ConocoPhillips и Chevron, уже подписали соглашения в Ливии в этом году, и предположил, что добыча нефти может удвоиться и достичь примерно трех миллионов баррелей в день к концу десятилетия. «Это позволит Ливии занять достойное место на мировой карте крупнейших производителей нефти», — сказал он. Согласно источникам, знакомым с ситуацией, этот план предусматривает назначение Саддама Хафтара, сына Халифы Хафтара, полевого командира, контролирующего Восточную Ливию, главой президентского исполнительного совета. Они добавили, что Абдул Хамид Дбейбех, премьер-министр с 2021 года признанного ООН правительства в Триполи на западе Ливии, останется на своем посту, а его близкий родственник займет должность в сфере национальной безопасности.

Скепсис дипломатов и аналитиков Согласно плану, президентские и парламентские выборы в Ливии должны состояться одновременно до 17 февраля 2027 года. Однако дипломаты и аналитики выразили скептицизм по поводу того, сможет ли подобная сделка преодолеть глубокое недоверие между противоборствующими лагерями. Тим Итон, старший научный сотрудник Chatham House, предупредил, что лица, связанные с Дбейбой, могут опасаться, что любая договоренность с участием Саддама Хафтара в конечном итоге способна укрепить амбиции восточной части страны по доминированию над всем государственным аппаратом. «В лагере Дбейбы опасаются, что любая сделка с Хафтарами, особенно если она приведет к назначению Саддама в президентский совет, будет использована им как трамплин для захвата власти в правительстве», — заявил Итон изданию Financial Times. Следует отметить, что информация о том, что администрация США работает вместе с Турцией над новым планом объединения Ливии, просочилась в лондонское издание Middle East Eye в мае этого года. Риккардо Фабиани, директор по Северной Африке Международной кризисной группы, тогда заявил, что план разрабатывается уже несколько месяцев и готовится почва для «большой сделки» по линии Анкара-Вашингтон, которая предусматривает объединение Ливии. Фельдмаршал уже одобрил план На данный момент правительство, базирующееся в Триполи и признанное ООН (включая Турцию), не прокомментировало план США. Однако фельдмаршал Халифа Хафтар, контролирующий восток страны, заявил, что принимает этот план. Как пишет Libya Observer, Хафтар считает этот план более «реалистичным», чем предыдущие инициативы в Ливии. В своем письменном заявлении Хафтар отметил, что это предложение отражает понимание сложной политической ситуации, а также ситуации в области безопасности в стране, и он может послужить основой для дальнейших дискуссий, если получит поддержку как внутри страны, так и за рубежом. В заявлении также отмечалось, что страна готова к переговорам с целью преобразования инициативы в окончательное соглашение, которое «служит национальным интересам» и способствует стабильности. В заявлении вновь подчеркивалось, что любой политический процесс должен сохранять единство, суверенитет и государственные институты Ливии и основываться на широком национальном консенсусе. По всей видимости, в процессе, проводимом при поддержке администрации США и ООН с целью достижения национального примирения между противоборствующими сторонами в Ливии, удалось добиться определенных результатов. В апреле восточная и западная части страны впервые за более чем десятилетие подписали единый национальный бюджет. Также 18 июня три властные структуры Ливии - Президентский совет, Высший государственный совет и парламент - достигли соглашения по дорожной карте, которая предполагает проведение в стране парламентских и президентских выборов до 17 февраля 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба главы Президентского совета Ливии Мухаммеда аль-Менфи. Следует отметить, что, согласно мирному соглашению, подписанному сторонами гражданской войны в 2015 году, Президентский совет Ливии считается высшим исполнительным органом страны. Высший государственный совет Ливии является консультативным органом и рассматривается в качестве парламентской структуры в западной части страны. На востоке Ливии действует Палата представителей (парламент). «Очень прагматичный стиль» Трампа Пока сложно сказать, насколько успешным окажется план администрации Трампа по объединению Ливии. Однако аналитики отмечают, что американская инициатива тесно связана с экономическими соображениями, в частности, с огромными энергетическими ресурсами Ливии. Этот подход США к Ливии соответствует «очень прагматичному» стилю внешней политики администрации Трампа. Вашингтон считает, что экономическое развитие и политическая стабильность взаимно усиливают друг друга. Формирование общих экономических интересов между враждующими фракциями может создать стимулы для компромисса, одновременно привлекая иностранные инвестиции и поддерживая долгосрочный рост. В последние годы роль США часто оставалась в тени более активного участия региональных и международных держав, стремящихся оказывать влияние на политическое будущее Ливии, ее энергетические ресурсы и стратегическое положение в Средиземноморье. Возобновление этих усилий происходит на фоне стремления Вашингтона укрепить свое присутствие в Северной Африке и на Ближнем Востоке, особенно в странах со значительными запасами энергоносителей и стратегическим геополитическим значением.

Москва ослабевает, Анкара усиливается Стоит отметить, что еще несколько лет назад роль США в Ливии была незаметной, в то время как Россия, поддерживая фельдмаршала Хафтара, пыталась укрепить свои позиции в этой разделенной, но богатой нефтью стране. Известно, что Россия оказывала военную поддержку фельдмаршалу Хафтару примерно с 2015 года. В 2016 году он дважды ездил в Россию с визитом, встречался с министром обороны Сергеем Шойгу, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Совбеза Николаем Патрушевым. В начале 2017 года фельдмаршал посетил авианосец «Адмирал Кузнецов». В ноябре 2018 года Хафтар повторно приезжал в российскую столицу на переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В марте 2019 года британская газета The Telegraph сообщала, что на стороне Ливийской национальной армии воюют сотни российских наемников. Турция, стремящаяся в последние годы укрепить свои позиции в Средиземноморье и Северной Африке, до прошлого года оказывала военную поддержку признанному ООН Правительству национального согласия (ПНС), базирующемуся в Триполи. В 2019 году силы Хафтара при поддержке российских наемников из ЧВК «Вагнер» предприняли попытку захвата власти по всей стране, начав наступление на столицу Триполи. Однако лояльные правительству в Триполи силы при помощи турецких специалистов и БПЛА «Байрактар» сумели остановить войска Хафтара у столицы и отбросить их назад. В результате напряженных переговоров между Москвой и Анкарой противоборствующие стороны достигли соглашение о прекращении огня. Контакты фельдмаршала Хафтара с Москвой продолжались и после этого перемирия. Однако после начала масштабной войны России против Украины в 2022 году влияние Москвы в Африке, а также в других регионах начало ослабевать. Война в Украине невероятными темпами сжигала военный потенциал России. В результате Москва уже не могла оказывать Хафтару военную поддержку в прежнем объеме. Так, в марте 2022 года 1,3 тысячи бойцов ЧВК «Вагнер» были спешно выведены из Ливии через Сирию для переброски на украинский фронт. К концу 2024 года в Ливии осталось лишь порядка 800–1000 российских наемников, которые после фактического разгрома ЧВК «Вагнер» были формально переподчинены Министерству обороны РФ и переформатированы в так называемый «Африканский корпус». Война в Украине требовала от Кремля все большей концентрации сил, и ливийское направление начало отходить на второй план и временами даже казаться стратегическим бременем. Тем более что инвестиции, сделанные Россией в режим Хафтара, не принесли ожидаемой отдачи. Хафтар не смог выполнить свою главную задачу — захватить всю Ливию.