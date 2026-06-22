Берлин бросает энергетический якорь в Анкаре. Цель — газ и нефть из Азербайджана, Ирака и Туркменистана

Первый официальный визит министра энергетики Германии Катерины Райхе в Турцию, состоявшийся 18 июня, оценивается как начало нового этапа в энергетическом сотрудничестве между Берлином и Анкарой. Внимание привлекло и то, что Райхе сопровождали руководители 30 крупнейших энергетических компаний Германии. Высокую гостью принял министр торговли Турции Омер Болат, который заявил, что существующее сотрудничество Анкары и Берлина в сфере ветровой и солнечной энергетики должно выйти на новый уровень. Назвав двустороннее энергетическое взаимодействие «историей успеха», турецкий министр пообещал, что в ближайшие годы для немецких инвесторов, финансовых структур и поставщиков технологий в Турции будут созданы новые возможности. В свою очередь, Катерина Райхе, выступая в Анкаре, подчеркнула, что Турция является не только надежным партнером, но и страной, продолжающей развивать энергетический сектор. По официальным данным, Берлин является крупнейшим торговым партнером Анкары: в Турции работают около 8600 германских компаний. Турция планирует в течение ближайших девяти лет вложить около 80 миллиардов евро в возобновляемые источники энергии и 28 миллиардов евро — в энергетическую инфраструктуру, и германские компании рассчитывают получить значительную часть этих инвестиций.

Станет ли Турция центром энергетической торговли? Генеральный директор немецкого энергетического гиганта Uniper Майкл Льюис, прибывший в Анкару в составе делегации, которая сопровождала министра Райхе, заявил, что компания планирует расширить свое участие в распределении и торговле природным газом в Турции. Президент европейского подразделения Siemens Energy Фредерик Дойе отметил, что видит большие возможности в развитии устойчивой электросети в Турции. По его словам, Турция может стать энергетическим коридором между Южным Кавказом и Центральной Азией, с одной стороны, и Европой — с другой. В комментарии для haqqin.az директор Союза журналистов-экономистов, центральный офис которого расположен в Анкаре, эксперт по экономике Тургай Тюркер заявил, что инициативы Турции по превращению в энергетический центр начались еще во времена президента Тургута Озала. По мнению эксперта, события последних лет сделали превращение Турции в центр энергетики вполне реальным сценарием. «В результате инициатив Анкары по занятию центральной роли в энергетических поставках уже существует факт транспортировки азербайджанских нефти и газа через Турцию в Европу. Кроме того, по трубопроводу Киркук – Джейхан иракская нефть также поступает в Европу, и в рамках совместного проекта Турции, Ирака, ОАЭ и Катара «Путь развития» эта линия будет соединена с Персидским заливом. В целом Анкара стремится стать соединительным узлом между Черным морем, Ближним Востоком, Кавказом, Центральной Азией и Европой», — отметил Тюркер. Эксперт напомнил заявление президента РФ Владимира Путина о признании Турции единственным центром распределения российского газа. Тюркер добавил, что после окончания гражданской войны в Сирии и конфликта между США и Ираном Ближний Восток и Центральная Азия также ориентируются на Турцию. Однако, по его мнению, ключевым фактором является отказ Евросоюза от российского газа. «Турция сейчас получает около 40 процентов природного газа из России по газопроводу «Турецкий поток». Но ЕС относится к российскому газу с осторожностью. Например, немецкая компания Uniper, желающая играть роль в энергетическом обеспечении Турции, полностью отказалась от российского газа», — сказал эксперт. Тюркер напомнил, что 20 процентов природного газа Турция импортирует из Баку, и подчеркнул, что азербайджанский газ — один из ключевых альтернативных источников, который выходит на первый план в переговорах Анкары и Берлина. «Азербайджанский газ по трубопроводам через Турцию поставляется на Западные Балканы, в Юго‑Восточную Европу и Италию. Анкара, Баку и Брюссель планируют увеличить объемы азербайджанского газа. Кроме того, обсуждается возможность поставок туркменского газа в Европу через Азербайджан и Турцию», — отметил эксперт.