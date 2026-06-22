В Рейкьявике решили: Конгресс пройдет в Баку

В Баку пройдет 32-й Конгресс Европейской гимнастики.

Такое решение было принято в столице Исландии Рейкьявике в ходе заседания Исполкома Европейской гимнастики, проходившем под руководством президента организации, министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова.

Бакинский Конгресс состоится 10-11 декабря 2027 года. Предыдущий состоялся в ноябре 2025 года в Праге. На нем Фарид Гаибов в третий раз был избран главой Европейской гимнастики.