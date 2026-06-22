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Четверо утонули в Каспии: двоих нашли

обновлено 15:48
15:48 1444

В результате поисково-спасательных мероприятий, проведенных водолазами МЧС в Мярдякане, из воды извлечены тела Намика Азимова (1991 г.р.) и Эльнура Абдулова (2005 г.р.), сообщили в МЧС.

Поиски Пярвиза Меджидова (2003 г.р.) и Эльмара Абдулова (2007 г.р.) продолжаются.

Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления, добавили в МЧС.

* * * 15:20

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация, что в поселке Мярдякан Хазарского района Баку, в неконтролируемой зоне моря, расположенной в 3 км от ближайшего спасательного поста, утонули четыре человека.

Согласно информации пресс-службы МЧС, сразу после получения сообщения по вызову были направлены водолазы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В настоящее время водолазы-спасатели проводят поисковые работы в предполагаемых местах, где могли утонуть граждане. МЧС предоставит дополнительную информацию.

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