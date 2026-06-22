У Америки «очень хороший прогресс» с Ираном

«Вчера был очень, очень хороший день. Мы добились очень хорошего прогресса», - сказал Вэнс на пресс-конференции.

По словам вице-президента, США и Иран на переговорах заложили прочную основу для заключения итоговой сделки: «Мы заложили очень хорошую основу для успешной итоговой сделки. Итоговая сделка — это дом, а мы заложили фундамент. Мы пока не построили сам дом, но заложили хорошую основу».

По утверждению Вэнса, власти Ирана согласились вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты: «Иранцы согласились вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ в свою страну».

Вэнс добавил, что это знаменует собой «первый шаг к окончательной денуклеаризации или прекращению ядерной программы в Иране». «Это именно то, чего мы хотели, именно то, о чем мы просили (Иран)», - констатировал вице-президент США.

«Я ожидаю, что это произойдет как минимум на этой неделе, но я думаю, что некоторые из разговоров с инспекторами и с МАГАТЭ могут состояться уже сегодня (22 июня)», - сказал Вэнс на пресс-конференции.