Флот AZAL пополняется быстрыми темпами

Ввод нового воздушного судна в эксплуатацию позволит предоставить пассажирам более комфортные и современные условия для путешествий. Таким образом, салон Airspace обеспечивает более высокий уровень комфорта пассажиров благодаря просторному салону, специальным креслам и увеличенным багажным полкам для ручной клади. Самолет также оснащен современной системой развлечений, высокоскоростным Wi-Fi и индивидуальными мониторами в салоне бизнес-класса.

Оснащенный двигателями нового поколения, Airbus A320neo отличается высокой топливной эффективностью, сниженным уровнем выбросов углекислого газа и дальностью полета до 6 300 километров, что обеспечивает его эффективную эксплуатацию на региональных и среднемагистральных маршрутах.